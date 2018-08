Auto

can I help you?” tiedustelee keinotekoinen naisen ääni jostain päin uuden A-Mersun kojelautaa.Tämä on hämmentävää. En ole koskaan puhunut autolle. Nyt pitäisi äkkiä keksiä jotain fiksua sanomista, ja vieläpä englanniksi. Suomea tämä Mersu ei puhu, vaikka onkin Uudessakaupungissa valmistettu – mutta rallienglannilla pitäisi kuulemma pärjätä.Ööh. ”It is hot in here. Please make it cold”. Eli täällä on kuuma, voisitko tehdä tästä kylmän.”Ulkolämpötila on 25 astetta”, auto vastaa.Yes yes, mutta myös täällä sisällä on kuuma. Yritän uudestaan: Please, saisiko ilmastoinnin täysille ja kylmälle?”Ulkolämpötila on 25 astetta.”Selvä, säädän itse. Onneksi siihen on vielä myös perinteiset kytkimet.on yhä kärjessä, kun autonvalmistajat kilpailevat siitä, kenellä on eniten tekniikkaa, hienoimmat myyntiesitteet ja pisimmät lisävarustelistat. Yksi uusista kikoista on tämä Ritari Ässä -tyylinen puheohjausjärjestelmä. Autolle voi siis tokaista, että ”hei, Mercedes”, minkä jälkeen tietokone yrittää arvailla, mitä kuski mahtaisi haluta.Tämä ei onneksi ole uudistuneen A-Mersun vahvin myyntiperuste. Mersun mallisarjan pienin jäsen tulee nyt 21-vuotiaana neljänteen sukupolveensa. On helppo sanoa, että se on A-sarjalaisista tähän asti paras.Pieneen autoon on saatu oikeasti ison Mersun tuntua ja ohjaamoon pienillä kikoilla sellaista arjen luksusta, jota premium-tason kilpailijoistakaan ei kaikista välttämättä löydy.Uuden A-Mersun muotoilu on yksinkertaisen sulavaa. Auto on pidentynyt 12 senttiä, mikä tuo ilmeeseen kummasti ryhtiä. Enää pikku-Mersu ei tosin erotu liikenteessä samalla tavoin kuin ensimmäiset, ylisuurta ovikiilaa muistuttaneet mallit. Eikä tarvitsekaan.Varsinainen yllätys löytyy sisältä. Mersun uusi ohjaamo on upea. Se on enemmänkin vip-olohuone kuin perinteinen auton ohjaamo. Mittaristot on korvattu kokonaan lasilla eli kahdella monitoiminäytöllä, jotka sulautuvat kojelautaan kauniisti. Turbiinimaiset, pyöriteltävät ilmaventtiilit miellyttävät silmää ja osuvat myös käteen näppärästi.Nahkapenkkiin on helppo lysähtää ja keskikonsolissa on erillinen, nahalla päällystetty tuki ranteen lepuuttamiseksi. Levänneillä sormilla voi sitten samalla lirputella tabletin tapaista kosketusalustaa, jolla ohjataan auton infojärjestelmää. Kokonaisuus on hienostunut ja ilmava juuri sillä tavalla, jota tämän hintaluokan autossa on lupa odottaakin.kiinnittyy huomio myös siihen, mitä autosta ei löydy. Koeajomalli on malliston puolivälistä muutamalla lisävarusteella ja maksaa 41 000 euroa.Silti autossa ei ole mukautuvaa vakionopeudensäädintä, avaimetonta lukitusta tai esimerkiksi kuolleen kulman varoitinta peileissä. Tietysti ne saa lisävarusteena, mutta nämä tekniikat löytyvät nykyään jo esimerkiksi puolet halvemmasta korealaisesta jopa vakiona.Mutta ei Mersua, Bemaria tai muita hienostomerkkejä sen takia osteta, että saisi mahdollisimman paljon ominaisuuksia pienellä rahalla. Brändin lisäksi ostopäätöksen syitä voisi hakea vaikkapa ajotuntumasta.Kun Mersun käynnistää ja sipaisee vaihteen silmään ratin viiksestä, auto ei rynni eikä emmi vaan valuu parkkiruudusta liukkaasti ulos kuin ahven voidellusta teflonpannusta. Kaikki ohjainlaitteet on niin sähköistetty ja avustettu, ettei autoa liikuttaakseen tarvitse kuin hitusen varpaalla työntää ja sormella ohjata.Ensituntumalta ohjaus on jopa koomisen löysä mutta muuttuu mukavasti painokkaammaksi kovemmassa vauhdissa. Helppoa tällä on ajaa.Nyt koeajettua A200-mallia liikuttaa mallinumerosta huolimatta 1,3-litrainen bensaturbo. Se tuottaa 163 hevosvoimaa ja perustuu osittain Renault’n tekniikkaan. Suurin osa ostajista valinnee tämän koneen.Maksimivääntö tulee jo melko matalilla kierroksilla, eli pikku-Mersulla on jouheva kurvailla taajamassa. Kone osaa myös lepuutella sylintereitä itsekseen. Kevyellä kaasulla kaksi sylinteriä sammuu unille samalla kun kaksi muuta pysyy käynnissä. Ratkaisu säästää bensaa eikä sitä huomaa ajossa. Kovissa kiihdytyksissä Mersun sydän jaksaa pumpata tarpeeksi hyvin. Äänieristys on kunnossa.Lisätehoa kaipaaville mallistosta löytyy 224-hevosvoimainen A250 ja saksalaisista dieselmoottoreista yhä innostuville varsin pihi A180d, joka ilmoituksen mukaan kuluttaa vain 4,1 litraa polttoainetta satasella. Nyt testatulla A200:lla bensaa kului sekalaisessa viikon ajossa kuuden ja seitsemän litran välillä.Kaikissa malleissa on seitsemänportainen automaattivaihteisto. Se hoitelee hommansa empimättä. Jousituksesta ja kaarreominaisuuksista on vaikea löytää moitteita. Tuntuma on pehmeä olematta veltto. Tiukemman alustan ja sähkösäätöiset iskunvaimentimet saa halutessaan kalliimman AMG Line -varustetason malleihin.on ajomukavuudeltaan oman kokoluokkansa kärkisarjaa. Takapenkit on kuitenkin suunniteltu ihmeellisen lättäniksi: tukea ei ole juuri ollenkaan.Yleensä autoarvioissa pohditaan pitkän ihmisen jalka- ja pääntilaa takana – no sitä on – mutta ristiriitaisesti A-Mersu on auto, jossa lyhyen ihmisen on tylsä matkustaa takana. Takapenkillä istutaan nimittäin niin alhaalla suhteessa auton ikkunalinjaan, että alle 160-senttinen ihminen ei juuri näe ulos.Tämän totesi suomalaisen naisen keskimittaa hieman lyhyempi koehenkilömme, jonka silmät ylsivät istuma-asennosta juuri ja juuri ikkunan alareunan tasalle.Tavaratila on luokassaan keskiverto, 370 litraa. Se tarkoittaa paria urheilukassia ja ruoka­ostoksia.”Enää ihmisen ei tarvitse sopeutua koneeseen, vaan päinvastoin”, lupaa Mersun lehdistömateriaali.Puheentunnistimen kanssa pelatessa saattaa olla asiasta eri mieltä, mutta yhtä kaikki Mersuun on ladattu vaikuttava määrä uutta tekniikkaa. Isosta S-sarjasta alaspäin on valunut turvajärjestelmä, jonka avulla auto osaa valvoa esimerkiksi jalankulkijoita ja pyöräilijöitä ja jarruttaa itsenäisesti törmäysvaaran uhatessa.Mersun uusin tietoviihdejärjestelmä puolestaan tulee nyt A-sarjaan ensimmäisenä. Se on paljon parempi ja selkeämpi kuin edellinen Comand-infosysteemi, joskaan ei markkinoiden paras.Ruutuja voi ohjata peräti neljällä tavalla: ratin sipaisunapeilla, keskikonsolin kosketuslevyllä, itse kosketusnäytöllä tai sitten edellä mainituilla äänikomennoilla. Käyttö on enimmäkseen intuitiivista.nykypäivää on myös aktiivinen kaistavahti, joka estää auton lipumisen kaistaviivojen yli, jos kuski vaikka nukahtaa. Mersun versio tästä on kuitenkin poikkeuksellisen ärhäkkä ja puuttuu ajoon turhan herkästi, vaikka kuskilla olisi molemmat kädet ratissa ja auto hallinnassa.Uusilla Mersuilla on kaksi kertaa tullut vastaan tilanne, jossa auto estää kaistan ylityksen tilanteessa, jossa maantiellä edellä ajava on kääntymässä pois tieltä ja tilaa olisi mennä ohi vierestä.Esimerkiksi tieltä vasemmalle kääntyvän väistäminen oikealta levennyksen kautta ei onnistunut, vaan auto tulkitsi tilanteen kaistalta suistumiseksi, löi jarrut kiinni ja oikaisi ratin. Näin ei avustin saisi toimia.ollaan todella kaukana visiosta, jossa autot ajelevat itsekseen verkottuneina ilman ihmisen ohjausta.Mutta kun elektronisen kaistakyttääjän naksauttaa valikosta pois päältä, pääsee Mersulla nauttimaan hyvästä ajotuntumasta ihan perinteisellä tavalla.Uusi A onnistuu hyvin tuomaan ison auton eleitä pieneen pakettiin. Se nostaa odotuksia siitä, miltä tällainen c-segmentin auto voi oikeasti sisältä tuntua ja näyttää. Täydellisyyteen on vielä matkaa, mutta kyllä tästä kehtaa sanoa, että se on Suomessa valmistettu.Ai niin, piti vielä kysäistä autolta yksi juttu: ”Hei, Mercedes, mikä on elämän tarkoitus?””Reittiopastus ei ole aktiivinen.”