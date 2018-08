Auto

Annatko tilaa moottoritielle liittyvälle? Ohitus­kaistalle väistäjä voi saada jopa sakot

Ajat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Milloin kuljettajan ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa, hänen on kuljetettava ajoneuvoa ajokaistaa tarpeettomasti vaihtamatta yleensä eniten oikealla olevalla vapaalla ajokaistalla.” –Tieliikennelaki 9§

Kysymys

https://www.hs.fi/autot/art-2000005794051.html

Asiantuntijoiden

Selvä

Päätiellä

Asiantuntijat

Kiihdytyskaistalta moottoritielle aikovan on varmistauduttava siitä, että siirtyminen voi tapahtua vaaratta ja muita tarpeettomasti estämättä. –Liikenneasetus 5§