Auto

Ylikohteliaat autoilijat väistävät usein pyöräilijöitä, vaikka laki sanoo toista – Nämä neljä tärkeää sääntöä

Liikenteessä

1. Suojatielle ei muisteta pysähtyä

Kaupunkiliikenteessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vesalainen

”Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Jos ohitettava ajoneuvo tai raitiovaunu on pysähtynyt suojatien eteen tai peittää näkyvyyden suojatielle, sitä ei saa ohittaa pysähtymättä, ellei ohittajan ja ohitettavan väliin jää suojakoroketta tai vapaata ajokaistaa.” –Tieliikennelaki 32 §

”Suomalaiset ovat jopa ylikohteliaita lainsäädäntöön nähden.”

2. Autoilijat väistävät turhaan

Liikenneturvan

Pyörätien

3. Sallittu mopoille -kyltillä on pätevä syy

Suomen

4. Liikkuva auto ei saa varoittaa hätävilkuilla – vielä

Saksassa

Autoliiton

Liikenteessä