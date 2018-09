Uusien henkilöautojen rekisteröinneissä tehtiin 2000-luvun elokuiden ennätys – kasvua tuli yli 24 prosenttia vuoden takaiseen

Auto

Uusien henkilöautojen rekisteröinneissä tehtiin 2000-luvun elokuiden ennätys – kasvua tuli yli 24 prosenttia v

Uusia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uusien

https://www.hs.fi/autot/art-2000005734936.html

WLTP-mittauksen

henkilöautoja rekisteröitiin tämän vuoden elokuussa ennätystahtia, yhteensä 12 004. Se on 24,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden elokuussa.Asiasta kertoo tiedotteessaan Autoalan tiedotuskeskus.Määrä on myös suurempi kuin kertaakaan elokuussa 2000-luvulla. Tänä vuonna henkilöautoja on rekisteröity yhteensä 91 197. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kasvua tuli 9,9 prosenttia.Muissa kuin henkilöautoissa ensirekisteröintien määrä pysyi kutakuinkin ennallaan. Tänä vuonna uusia pakettiautoja on rekisteröity 0,6 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin tämän vuoden elokuussa 1,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden elokuussa.Uusia linja-autoja taas on rekisteröity 1,4 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.henkilöautojen ensirekisteröintien määrää vilkastutti syyskuun alussa voimaan tullut lakimuutos. Nyt ensirekisteröitävien henkilöautojen tulee olla hyväksyttyjä EU:n yhtenäisen WLTP-päästömittauksen mukaisesti. Muutos koskee henkilöautoja ja pieniä pakettiautoja.WLTP mittaa vanhaa testiä tarkemmin auton todellisia hiilidioksidipäästöjä, mikä saattaa kasvattaa ilmoitettuja päästöjä ja päästöjen perusteella laskettavaa autoveroa. WLTP ottaa entistä tarkemmin huomioon myös lisävarusteiden vaikutuksen päästöihin.Aiemman NEDC-normin mukaisia ajoneuvoja saa rekisteröidä elokuun jälkeen vain poikkeusluvalla.kulutus- ja päästölukemat ovat henkilöautoilla noin viidenneksen ja pakettiautoilla noin kolmanneksen suuremmat kuin NEDC-mittauksen. Vaikka päästö- ja kulutusarvot ovat aiempaa suurempia, WLTP-autot eivät kuluta NEDC-malleja enempää polttoainetta tai aiheuta aiempaa enempää päästöjä, vaan kyse on mittaustavan muutoksesta.Mittaustesti ei silti automaattisesti nosta autojen hintoja, sillä autoverotaulukkoja uudistetaan samalla. Verouudistuksen tarkoituksena on varmistaa, etteivät autojen hinnat nouse äkisti samalla kun autojen päästöt pitää alkaa ilmoittaa WLTP-laskelman perusteella. Perusautojen hinnat pysynevät melko ennallaan, mutta suuripäästöisten autojen hinnat todennäköisesti nousevat.Ennen syyskuun alkua tilatut autot ja varastoautot voidaan verottaa myös aiemmalla verotaulukolla. Auton ostajan kannalta siirtymäaika on tärkeä, sillä muuten joidenkin jo tilattujen autojen hinta olisi tilaus- ja toimitushetken välillä voinut kasvaa uuden päästömittauksen takia.