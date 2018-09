Kiinasta saapui Suomeen traktori, joka haluaisi kovasti olla auto – Reeper Patton haastaa mopoautot

Koeajossa

Reeper Patton 1.1



Reeper Patton on T1b-luokan traktori. Rengastuksesta riippuen se soveltuu niin katu- kuin maastokäyttöön. Kangaskatto ja kovakatto ovat lisävarusteita.



Ajokin kulutus on noin kuusi litraa tunnissa. Suurin sallittu ajonopeus on B-ajokortilla 80 km/h.



Kaupunkiajossa ohjaus on raskas, ja kevenee vasta vauhdin hieman noustua. Maastorenkaat täristävät jonkin verran ajossa, mutta Reeperin saa myös katurenkain varustettuna. Kytkin ottaa vasta ylhäältä kiinni, ja vaatii jämäkkää jalkatyötä.



Vetotavaksi voi valita sähkötoimisella kytkimellä kaksi- tai nelivedon. Maastossa liikkuu varmatoimisesti, ja maavaraa on reilusti. Etu- että taka-akselille on vakiovarusteena mekaaniset tasauspyörästön lukot.



+ Mutkaton olemus, pirteä kulku, maasto-ominaisuudet



– Matkustamon vaatimattomuus, kallis kovakatto



Hinta: alkaen 16 450 euroa (myös koeajettu versio)



Kilpailijoita: CF Moto Z Force 800, Can-Am Traxter Base HD 5 T, Polaris XP 1000 EPS DL 4x4, Trapper 750 UTV T1 EPS