Auto

Perusautomerkit ovat nykyisin luksus­autoja – Tästä syystä ne maksavat kymmeniä tuhansia euroja vähemmän kuin

Tuttu

Premiumin

”Škodan saa alle 30 000 euron, Audista pitää maksaa yli 50 000 euroa.”

Eroja

Se, että

Auto lähestyy jatkuvasti tietokonetta tai älypuhelinta teknologisena laitteena.

Lisävarustekehityksen

Premium-autot

Tilannetta

meni naimisiin.Hän jakoi sosiaa­lisessa me­diassa kauniin hää­kuvan itsestään ja puoli­sostaan – ja hää­autostaan.Pudistelin päätäni ja sadattelin maailman kirjojen olevan pahasti sekaisin.Eihän elämän tärkeimpiin kuuluvaa päivää suinkaan sovi juhlistaa Škodalla! Sehän on arkisuudessaan automaailman vastine maksalaatikolle.Ei hääpäivänä syödä maksalaatikkoa.Škoda Superb on auto, jonka voi varustella hampaisiin asti turvallisuuden, tietoviihteen ja mukavuuden osalta. Jos autossa on kaikki, mitä rahalla saa, mitään ei varmasti jää kaipaamaan. Auto ja kyllä sen moottoritehokin piisaa. Ajettavuus on jämäkkä ja asianmukainen.Samaa voi sanoa vaikkapa Kian isommista autoista. Ja Fordista, Hondasta, Opelista, Hyundaista – lähes kaikista tavallisemmistakin automerkeistä, ainakin merkkien suurempien autojen kohdalla.Nämä automerkit eivät ole niin sanottuja premium-merkkejä, toisin kuin vaikkapa Audi, BMW tai Mercedes-Benz.Silti niistä löytyvät pitkälti ihan samat varusteet kuin edellä mainituista – vain kymmeniä tuhansia euroja halvemmalla.Ne ovat saman konsernin autoja ja suurin piirtein saman kokoluokan autoja. Itse asiassa Škoda on jopa vähän Audia tilavampi auto.Jos autoihin vihkiytymätön ajaa tai matkustaa näiden autojen korkeasti varustelluilla yksilöillä vuoron perään, hän ei todennäköisesti huomaa paljoa eroa – ainakaan sen vertaa, että niiden hintaero selittyisi.Autojen lähtöhinnoissa on nimittäin hirveä ero. Škodan saa alle 30 000 euron, Audista pitää maksaa yli 50 000 euroa.ja tavallisemman autot erot tulevat esiin vasta lähemmän tarkastelun avulla.Aikoinaan eroja saattoi huomata esimerkiksi siinä, miten auto on koottu kasaan: onko peltien ja paneelien välissä rakoja ja miten osat sopivat yhteen.Nykyään tällaisia pikkuvikoja ei oikeastaan enää ole – mitä nyt Teslalla on raporttien mukaan ollut ongelmia tässä asiassa uutena valmistajana.saattaa huomata sisustan paneeleissa. Premium-autoissa kaikki tuppaa olemaan millisentilleen kohdallaan. Tavallisemmissa autoissa voi olla nähtävissä jossain määrin silmin havaittavia välejä – ehkä.Lisäksi tavallisemmassa autossa esimerkiksi sisustan muovipaneelit saattavat olla hieman kovempaa muovia kuin siinä premium-mallissa.Premium-autosta ei pitäisi myöskään kuulua mitään nitinöitä ja natinoita, jotka toisaalta voidaan hyväksyä tavallisemmassa autossa.Kysymys on yksityiskohdista: ilmastointilaitteen säätämiseen tehdyt rullat ovat ehkä halvemmassa alumiinin näköistä muovia ja kalliimmassa oikeaa alumiinia, kalliimmassa autossa nahka on ehkä pehmeämpää kuin halvemmassa ja niin edespäin.(Kun mennään huippuluksusautoihin, kuten Rolls-Royceen, aletaan maksaa yhä laadukkaammista materiaaleista ja etenkin käsityöstä. Niistä maksetaankin sitten jo satoja tuhansia.)Koska nykyään kaikki autot ovat lähtökohtaisesti erittäin hyviä, erot tulevat tällaisista pienistä asioista, eli niin sanotusta laatuvaikutelmasta.autoon kuin autoon saa nykyään varusteen kuin varusteen ja että tavallinen alkaa lähestyä premiumia, kertoo auton varusteiden nopeasta kehityksestä.Nopea kehitys saa aikaan sen, että vielä hetki sitten uusinta uutta olevat varusteet halpenevat nopeasti.Auto lähestyy jatkuvasti tietokonetta tai älypuhelinta teknologisena laitteena. Kuten tietokoneiden maailmassa, kehitys on niin nopeaa, että muutamankin vuoden vanha tuote näyttää kivikautiselta.Esimerkiksi Audin ja Škodan hintaerossa näkyy myös se, että uusimmat varusteet on laitettu uusina Audiin, jolloin ne maksavat aika paljon.Vasta vähän ajan päästä ne valuvat konsernin alemman tason merkkiä edustavaan Škodaan, jolloin hinta on pudonnut.nopeuden voi käydä toteamassa vaikkapa viitisen vuotta vanhassa superluksusautossa: Rolls-Roycessa, Maseratissa tai Bentleyssä ja verrata sitä esimerkiksi uuteen, hampaisiin asti varusteltuun Škoda Superbiin tai Kia Optimaan.Moni voisi ajatella, että satojen tuhansien arvoiset autot ovat muutaman vuoden vanhoinakin huikeita teknologisia taidonnäytteitä, jotka pesevät perus-škodat mennen tullen. ”Pakkohan siinä superluksusautossa on olla jotain aivan uskomatonta, kun se maksaa 200 000 euroa.”Todellisuudessa uusi Škoda tai Kia ovat kärjistäen sanoen varustetasonsa suhteen kilometrejä edellä näitä useita vuosia vanhoja superluksusautoja.Eihän vanhoihin luksusautoihin meinaa saada edes älypuhelinta yhdistettyä!eivät ole hintansa väärtejä siinä mielessä, että rahoilleen saisi oikeasti vastinetta.Esimerkiksi Audi ei missään nimessä ole insinöörimäisesti mitattuna kymmeniä tuhansia euroja parempi auto kuin Škoda.Mutta ei premium-auton, saatikka oikeasti kalliin luksusauton, ostamisessa olekaan kysymys vastineesta rahoille.voi verrata kenkien ostamiseen: Hyvät kengät voi ostaa satasella, mutta viimeisen päälle käsityönä tehdyistä, laadukkaimmista materiaaleista valmistetuista kengistä voi pulittaa tonnin.Kyyti ei ole merkittävästi parempaa, mutta kyllä tonnin kengissä on eri tunnelma.