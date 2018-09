HS Pikakoeajo: Honda Civic Type R on liikenteessä punainen vaate – haastajia löytyy joka risteyksessä ja perheautot puskevat väkisin oikealta ohi

Auto

HS Pikakoeajo: Honda Civic Type R on liikenteessä punainen vaate – haastajia löytyy joka risteyksessä ja perhe

Yleensä

Onko ruutia?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Isi, miksi tässä on kolme pakoputkea?

Pystyykö tällä ajamaan kauppaan?

Kehtaako tällä ajaa kauppaan?

Soveltuuko lapsiperheille?

Edellisen

Lue kaikki