Oletko selvinnyt sakoista maksamatta? Vastaa HS:n kyselyyn ja kerro tarinasi

lähti ajamaan kuorma-autolla, jonka perässä oli lavetti eli suuri peräkärry, jolla kuljetetaan esimerkiksi kaivinkoneita. Lavetti oli katsastamaton, joten mies ajeli pikkuteitä poliiseja vältelläkseen.Hän ajoi Humppilaan asioita hoitamaan ja tuli takaisin. Mies pysähtyi vähän ennen kotiin pääsyä kahville tien numero 25 varteen.Kaikki oli mennyt hyvin, paitsi nyt moottoripyöräpoliisi oli asemoinut itsensä tien varteen rampin eteen. Juuri siitä miehen oli tarkoitus lähteä takaisin tielle ja kohti kotia.odotti, että poliisi menisi matkoihinsa, mutta poliisi ei lähtenyt.Mieheltä meni hermot – hän on luonteeltaan kiivas – ja hän päätti lähteä poliisista huolimatta.Niin kiukuspäissään mies oli, että kun hän touhukkaasti ajoi rampille rekkoineen, hän vahingossa koukkasi niin paljon, että lavetti töytäisi moottoripyöräpoliisin kumoon.Mies oli koko päivän vältellyt poliisia ja päätyi ajamaan vahingossa poliisin päälle. Tilanne oli paha.huusi, että mitä mies meinaa, miksi hän ajaa miten sattuu ja onko hän ehkä juovuksissakin.Mies menetti täysin malttinsa, huusi ja räyhäsi takaisin ja tivasi, että mitä ihmettä poliisi siinä tien varressa tapitti tunnista toiseen. Eikö poliisilla ollut työtäkin tehtävänä?Molemmat räyhäsivät toisilleen aikansa, kunnes poliisi lopulta kyllästyi ja sanoi miehelle, että mene matkoihisi.Poliisi unohti tarkastaa kaikki paperit ja vastaavat, joten mies selvisi katsastamattomalla lavetillaan pälkähästä.ei kehota ketään räyhäämään poliisille. Olkoon edellä oleva tarina katalyytti lukijoiden omille tarinoille:Oletko ehkä tehnyt reklamaation? Tai vedonnut siihen, että on kiire synnytyslaitokselle, vedonnut säälin tunteeseen tai ehkä käynyt niin aggressiiviseksi, että poliisi on säikähtänyt? Onko flirtti joskus pelastanut sakoilta?Mistä sakoista oli kyse – oliko sakko parkkisakko, ylinopeussakko vai kenties joku muu? Oletko saanut puhumalla ehkä alennettua päiväsakon rikesakoksi?Sekin kiinnostaa, jos olet yrittänyt selvitä sakosta, mutta se ei ole onnistunutkaan.