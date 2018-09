Koeajo: Hyundai teki hauskimman perheauton aikoihin – sillä tekisi vain mieli kurvailla tankki tyhjäksi toisensa jälkeen

Auto

Koeajo: Hyundai teki hauskimman perheauton aikoihin – sillä tekisi vain mieli kurvailla tankki tyhjäksi toisen

Uusi Hyundai i30N

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapiolla selkään

Jos

Hyundain kaasupoljinta painaessa ei voi kuin nauraa.

Tehoväri teho-osastolta?

Muuten

Vuoden yllättäjä

Hyundai

Viime viikolla

Kaikki HS Koeajot

Koeajossa

Hyundai i30N Performance Pack 275 hv