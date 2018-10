Toyota vetää takaisin yli 2,4 miljoonaa hybridiä – Autoissa huomattu vika saattaa aiheuttaa ajoneuvon hyytymisen

Auto

Toyota vetää takaisin yli 2,4 miljoonaa hybridiä – Autoissa huomattu vika saattaa aiheuttaa ajoneuvon hyytymis

Toyotan mukaan

autonvalmistaja Toyota kertoi perjantaina hybridiautojensa takaisinvedosta, joka koskee kaikkiaan 2,43 miljoonaa Prius ja Auris -mallia. Malleissa on tavattu vikoja, jotka voivat johtaa sammumiseen.Vialliset mallit on valmistettu vuosien 2008 ja 2014 välillä. Takaisinveto koskee 1,25 miljoonaa autoa Japanissa, 830 000 autoa Pohjois-Amerikassa ja 290 000 autoa Euroopassa.”harvinaisissa tapauksissa” autojen tehot voivat pudota tai moottori sammua.Edellisen kerran Toyota kertoi syyskuussa yli miljoonan hybridinsä takaisinvedosta. Tuolloin vian pelättiin aiheuttavan mahdollisesti tulipalon.Toyota on myynyt maailmanlaajuisesti yli kymmenen miljoonaa hybridiautoa vuodesta 1997 lähtien.