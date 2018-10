Auto

Corolla ja Camry tekevät paluun autokauppoihin ensi keväänä – ”Vähän tylsä, luotettava”

Pariisi.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Auris

Toyota-pomo

”Vähän tylsä, se oli luotettava, jotain, joka oli isoisälläsi mutta siltä puuttui tunteellista vetovoimaa”, Matthew Harrison kuvailee.

Corolla