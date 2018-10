Auto

Autojen poltto­aineille uudet symbolit – tarrat tulevat tänään huolto­asemille

polttoaineita on perjantaista lukien alettu kuvata uudenlaisilla, yleiseurooppalaisilla symboleilla, jotka näkyvät esimerkiksi huoltoasemilla. Asiaa koskeva asetus tuli voimaan tänään perjantaina.Samojen symbolien on olla käytössä bensapistoolien lisäksi esimerkiksi ajoneuvojen polttoainetankkien läpissä ja ajoneuvojen ohjekirjoissa. Merkinnät vaaditaan uusiin ajoneuvoihin.Uudet symbolit ovat käytössä huoltoasemilla perjantaista alkaen. Suurta hämmennystä ne kuitenkaan tuskin aiheuttavat, sillä vanhat merkinnät säilyvät uusien rinnalla.järjestelmässä ympyrä tarkoittaa bensiiniä, neliö dieseliä ja vinoneliö kaasua. Bensiinin symbolissa ympyrän keskellä lukee etanolin enimmäismäärä. Dieselin symbolissa neliön sisällä on b-kirjain ja numero, joka kertoo, paljonko dieselissä on biokomponentteja.Vaikka diesel-neliön sisällä on b-kirjain, kyse on siis nimenomaan dieselistä, vaikka suomen- tai ruotsinkielisen ihmisen mielessä b-kirjaimesta saattaakin tulla mielleyhtymä bensiiniin. Dieselin kohdalla b-kirjain viittaa biokomponenttiin.Kaasupolttoaineiden vinoneliön sisällä olevat kirjaimet ja numerot puolestaan kertovat, millaisesta kaasusta on kyse. Esimerkiksi paineistettu maa- tai biokaasu merkitään kirjaimilla CNG.symbolien on tarkoitus helpottaa oikean polttoaineen tankkaamista Euroopassa kotimaan ulkopuolella.