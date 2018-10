Jaguar haastaa Teslan ja kulkee nyt myös sähköllä – Brittimerkin muotoilujohtaja uskoo, että designissa uusi I-Pace on omaa luokkaansa

Auto

Jaguar haastaa Teslan ja kulkee nyt myös sähköllä – Brittimerkin muotoilujohtaja uskoo, että designissa uusi I

Tätäkö

Onnistuuko päivitys?

Lintu vai kala?

Kiihtyvää pikalatausta

Jaguarin muotoilujohtajalla ei ole varaa epäonnistua

Jaguarin

Yksi tärkeä projekti on saatu maaliin kilpailijoihin nähden hyvässä aikataulussa. Mitä halusit tehdä, jotta uutuus erottuisi edukseen monista muista SUV-malleista?

Ollaanko Jaguarilla siirtymässä pois perinteistä?

Mikä I-Pacen suunnittelussa oli vaikeinta, kun työhön käytiin puhtaalta pöydältä?

Mitkä kilpailijoiden malleista näet pahimpina kilpailijoina I-Pacelle?

I-Pace on nelivetoinen, mutta olivatko yllättävän hyvät maasto-ominaisuudet tavoitteena koko suunnitteluprosessin ajan?

Entä runsas alumiinin käyttö, millaiset haasteet se asettaa auton suunnittelulle?