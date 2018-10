Auto

Olen addiktoitunut autooni – Vaadin, että suurella moottorilla varustetun autoni käyttöä hankaloitetaan välitt

Viime

Mutta

Moni

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005863309.html

Ensinnäkin

Edustuksellinen

Mutta!

Tämä

aikoina auto on pysynyt paikallaan.Syy­nä tähän on toki se, että en tarvitse autoa usein (ja tiedän kyllä, että moni tarvitsee autoaan usein).syynä on myös hiljattainen IPCC:n raportti https://www.hs.fi/paivanlehti/09102018/art-2000005857365.html siitä, mitä tapahtuu, jos ihmiskunta ei nopeasti vähennä hiilidioksidipäästöjään.Se on harmi, sillä kuten varmasti moni muukin, tykkään kovasti ajaa autolla. Pidän siitä, että autossani on 3-litrainen bensiinimoottori, joka murisee mukavasti.Mutta niin paljon en siitä tykkää, että voisin nauttia siitä näiden uutisten valossa – ja juuri tämä on lopulta toiveita herättävä asia: asian tiedostaminen.autolla ajava saattaa ajatella, että sillä, mitä hän yksittäisenä ihmisenä tekee, ei ole merkitystä https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005868629.html jokainen gramma hiilidioksidia, joka ei pääse ilmakehään, on hyvä, konkreettinen asia tässä ja nyt.Toiseksi, maailma rakentuu yksilöistä ja heidän päätöksistään vähän samalla tavalla, kuin demokraattinen yhteiskunta rakentuu jokaisen äänestäjän äänen kautta.Jos ei usko yksittäisten ihmisten tekoihin ilmastonmuutoksen suhteen, voi saman tien hylätä demokratian ja tämän myötä oikeastaan hylätä omanarvontuntonsa yksilönä ja toimijana yhteisössä.Jos siis vaikkapa soimaa sosiaalipummia, jonka mieltää elävän laiskuuttaan tuilla ja työttä, soimaaminen on syytä lopettaa, jos toimii itse samalla tavalla ilmastonmuutoksen suhteen.Kuka haluaisi olla hyödytön – jopa haitallinen – parasiitti? En minä ainakaan.demokratia toimii oletuksella, että ihminen tekee tietoisen, informoidun päätöksen äänestämisestään.Demokratia siis luottaa siihen, että sinulla ja minulla on kykyä ajatella asioita ja tehdä fiksuja päätöksiä näiden pohdintojen perusteella.Meitä on nyt informoitu maailman tilasta.Tämän informaation pohjalta järjellä ajatellen yksilön päätöksen on oltava sellainen, jossa äänestetään sellaisia tahoja, jotka ottavat ilmastonmuutoksen vakavasti ja jotka haluavat taistella sitä vastaan.Se on päätös itsemme, lastemme ja lastenlastemme elämän puolesta.Järkevä – tai oikeastaan inhimillinen – ihminen ei voi tehdä harkittua päätöstä sen puolesta, että hänen jälkikasvunsa joutuu kärsimään. Se on sadistista.Tämähän on ristiriidassa sen suhteen, että esimerkiksi minä haluan ajaa autolla, jossa on iso moottori ja suuret päästöt.Miksi äänestäisin henkilöä, joka haluaa rajoittaa asiaa, josta nautin? Palataan siihen, miksi pisto sydämessä auton ratissa on hyvä asia.Jos ja kun päättäjät alkavat laittaa polttomoottoreilla varustettuja autoja kuriin, (siis niitä autoja, joita me kuitenkin niin kovasti rakastamme), ilmastonmuutoksen tiedostamisen vuoksi emme ehkä nousekaan barrikadeille.Tiedämme, että päästöjä täytyy rajoittaa, jolloin hyväksymme sen, että niin tehdään.auttaa kestämään sen, että autoilun rajoittaminen esimerkiksi verotuksellisin tai auton käyttöä rajoittavin keinoin saattaa vaikeuttaa elämäämme.Emme huuda, että ”miksi meitä autoilijoita aina sorretaan”, vaan sanomme ”viimeinkin joku antoi hyvän syyn vähentää autoilua”.

Tosin

Ihmisellä

Kysymys

Monille