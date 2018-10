Koeajo: BMW X2:n uusi automaattivaihteisto toimii kuin ajatus, mutta pienestä katumaasturista joutuu maksamaan pitkän pennin

Auto

Koeajo: BMW X2:n uusi automaattivaihteisto toimii kuin ajatus, mutta pienestä katumaasturista joutuu maksamaan

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ajamisen iloa?

X2

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lompakko raolleen

Kalliimpi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kallis erikoisuus

X2

https://www.hs.fi/aihe/koeajo/

pikkulapsena piirreltiin autoja suttupaperille, tuloksena oli yleensä laatikkomainen porrasperä, rekka tai Ferrari. Joku kehittyneempi yksilö saattoi ymmärtää, mitä hatchback tarkoittaa, ja osasi jäljentää paperille lyttyperäisen pikkuauton.Autojen muotoilu on sittemmin kehittynyt niin, että jopa autoalaa työkseen seuraavan aikuisen on vaikea ymmärtää erilaisia korimalleja. Esimerkiksi nyt tämä uusi BMW X2. Valmistaja itsekään ei osaa päättää, mikä se on.Mainosten mukaan se on ”uuden ajan ekstrovertti päähenkilö” ja ilmentää ”äärimmäisen urheilullista Coupé-luonnetta”. Käytännössä auto on pohjasta korotettu ja katosta litistetty pienehkö henkilöauto, joka täyttää BMW:n mallistossa ­aukon maasturihenkisempien X1:n ja X3:n välissä. Yleensä näitä sanotaan crossovereiksi eli tavallisen henkilöauton ja katumaasturin ristisiitoksiksi, mutta BMW on keksinyt ihan oman auto­luokkansa: sports activity vehicle eli urheiluaktiivisuusauto.Kyllä olisi ollut lapsena hankala tätä sisäistää. Autossa kuitenkin on edelleen neljä pyörää, viisi ovea ja tässä mallissa nyt peräti kahdeksan BMW:n logoa, eli ainakaan merkkiä ei tarvitse arvailla.on siis tavallaan urheilullisemman näköiseksi viistetty versio pienestä katumaasturi X1:stä. Muotoilu syö hieman tavaratilaa verrattuna ykköseen ja ulos on hankalampi nähdä, kun kattolinja suippenee ylös. Hinnoiltaan ja varusteiltaan X1 ja X2 ovat samaa tasoa. Autot ovat myös yhtä painavat ja niihin on tarjolla samat, yhtä tehokkaat moottorit, eli X2:n ”äärimmäinen urheilullisuus” vaikka nyt veljeensä verrattuna on puhtaasti katsojan silmässä.Ristikakkonen on silti ihan vetävän näköinen ilmestys. Keulassa on muhkeat ilmanottoaukot ja bemarin klassista munuaismaskia on levennetty alareunasta. Perästä auto on tuplaputkineen jopa vähän sporttisen oloinen. Maavaraa on 18 senttiä eli pientä kivikkoakin auto sietää.Ajoimme X2:sta kaksi mallia – kuvissa olevan keltaisen Business M Sport -varustellun mallin kaksilitraisella bensamoottorilla sekä malliston edullisimman 1.8i -mallin, jossa numerosta huolimatta on 1.5 -litrainen, kolme­sylinterinen bensaturbo.Jos kolmepyttyinen moottori BMW:ssä kuulostaa oudolta, niin entäpä sitten tämä: X2 on lähtökohtaisesti etuvetoinen. Ainoastaan kalleimmat dieselmallit saa nelivetoisena.Ajotuntuma on kuitenkin hyvin mietitty. Auto on ketterä eikä tunnu aliohjautuvan tiukassakaan kurvissa. M Sport -malleissa alustaa on hivenen jäykennetty, mikä tuntuu lievänä pinta­kovuutena esimerkiksi tien poikittaissaumoissa, mutta vastineeksi X2 on napakka ajettava ja pysyy jämäkästi hallinnassa. Parempaan varustetasoon myös sisältyvä urheiluohjaus voi olla joidenkin makuun turhan tahmea.Kaksilitrainen bensaturbo tuottaa 192 hevosvoimaa ja auto liikkuu sen turvin pirteästi. Erityiskehut ansaitsee uusi, Getragin valmistama 7-vaihteinen kaksoiskytkinautomaatti. Se on äärimmäisen sulava ja auto hoitaa vaihdot aivan höyhenenpeh­meästi.Käsivalintaominaisuudella vaihteita on mukava naksutella myös itse, mitä ei kaikista automaateista voi sanoa. Bemarin mainostama ”ajamisen ilo” on tältä osin kohdillaan. Neli­vetomallissa vaihteisto on XF:n tekoa oleva 8-vaihteinen.Kalliimmissa malleissa neli­vetodieselin hintaero etuvetoiseen bensamalliin alkaa olla niin pieni, että 190-hevosvoimainen diesel alkaa tuntua houkuttelevammalta valinnalta. Varsinkin kun se tuottaa huomattavasti enemmän vääntöä ja kuluttaa 1,5 litraa vähemmän polttoainetta.koeajomalli maksaa varusteltuna 63 500 euroa. Se on todella paljon rahaa tämän kokoisesta autosta, vaikka ajotuntuma onkin hyvä.Koeajomallissa ei näet vielä tälläkään hinnalla ole sellaisia nykyautojen perusominaisuuksia kuin mukautuvaa vakio­nopeudensäädintä, lämmitettävää rattia, navigaattoria eikä edes kuolleessa kulmassa ajavista autoista varoittavia valoja peileissä. Niitä kaipaisi, sillä näkyvyys taakse on huono.Peruutuskamera on, mutta kauas kuljettajasta sijoitetulla 6,5 tuuman näytöllä sen kuva on niin pieni, että varuste on melkein hyödytön. On kuin yrittäisi peruuttaa autoa käsivarren päässä olevan iPhonen videokuvan varassa. Jopa 18 000 euron Suzuki Swiftissä on selkeämpi peruutuskamera, vakiovarusteena.Toki BMW:n ostaja on aina joutunut raottamaan lompakkoa varusteiden eteen, mutta kun kansanautotkin ovat nykyään varsin reilusti varusteltuja, niin X2:n ratissa ei voi välttyä tunteelta, että rahalla voisi kyllä saada hieman enemmän.BMW:ssä jopa lastenistuinten Isofix-kiinnikkeet pitää ostaa erikseen osana tuhannen euron hintaista varustepakettia. Rahalla ei saa edes hiljaisuutta. 6 000 euron hintaiseen M Sport -varusteluun sisältyvät miellyttävät urheilupenkit ja laadukas verhoilu, mutta samalla autoon on pakko ottaa 19-tuumaiset puhkeamattomat runflat-renkaat, jotka ovat Suomen teillä todella äänekkäät jo pienemmillä nopeuksilla.Harvoin käy näin päin, mutta 46 000 euron hintainen lähtömalli pienemmällä moottorilla ja vielä niukemmilla varusteilla osoittautuu lopulta koeajossa miellyttävämmäksi.17-tuumaiset vakiopyörät eivät päästä juurikaan melua, ja ilman jäykistettyä M Sport -ohjausta autoa on itse asiassa pehmeämpi pyöritellä.1.5 -litran pikkuturbo ei kuitenkaan ole yhtä jännittävä ajettava kuin tehokkaampi 192-hevosvoimainen malli, ja senkin hinnalla saa jo hyvin varusteltuja ja mukavia katumaastureita – niissä ei vain ole BMW:n logoa.on ristiriitainen uutuus. Ajotuntumaltaan ja laatuvaikutelmaltaan se on juuri niin hyvä kuin BMW:ltä voi odottaa, mutta hinta ei tunnu kilpailukykyiseltä. Esimerkiksi Volvo XC40:n saa samaan hintaan paremmilla varusteilla ja BMW:n omastakin mallistosta löytyy jännittävämpiä autoja samalla tai pienemmällä rahalla. X2 tuntuu nyt lähinnä kalliimmalta ja epäkäytännöllisemmältä X1:ltä.Korimalliltaan X2 eroaa toki massasta eli jos juuri tällainen muotoilu miellyttää silmää, saa autosta kyllä rahalla muokattua mieleisensä. Tulossa on myös 302-hevosvoimainen M35i -malli, jonka suorituskyvyn ei pitäisi jättää toivomisen varaa. Sen hintaa ei ole vielä julkistettu.Sisätiloiltaan X2 on tavanomainen pienehkö katumaasturi. Tavaratilaa on 470 litraa (X1:ssä on 505 litraa) ja viisi ihmistä sopii kyytiin, mutta takana jalkatilaa ei ole ruhtinaallisesti, jos etupenkit ovat takimmaisessa asennossa. Bemarin kontissa on valepohja, jonka alta paljastuu hyvin lisätilaa. Lastauskynnys on kuitenkin korkealla ja syvän kontin pohjalta on vaikea nostella raskaita tavaroita ulos.X2:n valttikortti pienten luksusmaasturien luokassa on ketterä ajettavuus. Koeajoviikon jälkeen päällimmäiseksi tunteeksi X2:sta kuitenkin jää, että merkistä saa maksaa aika kovaa hintaa.