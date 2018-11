Auto

Ensimmäinen suomalainen sai Tesla Model 3:n – ”Tätä junaa ei voi enää pysäyttää”

Lauantai

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sekin?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomeen

https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005797511.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tesla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen

Kukkosten

Model 3

Teslan

Auton

”Tämä on vähän samaa, mitä Applen iPhone teki vanhoille kännyköille, eli nappeja ei juuri ole, mutta toiminnallisuutta löytyy vaikka kuinka paljon.”

Kukkonen

Kukkonen

Kukkonen

”Kyllä se Trump voi siellä yrittää avata hiilikaivoksia ja hölmöillä, mutta ei se auta.”

Kukkonen

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/yksi-nakyvimmista-tesla-shorttaajista-vaihtoi-mielipidettaan-yhtio-teki-kolmannen-kerran-voittoa-historiansa-aikana/9e6334e6-55bd-3039-9c0f-5934dbc71bc9

Jututimme