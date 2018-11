Auto

Ranskassa posotellaan tietyöalueiden läpi 90 km/h, Suomessa ajetaan kävelyvauhtia varmuudeksi – Näistä syistä

Kävimme

Jos

Samalla

Ranskassa

Se

Ensinnäkin

Toiseksi

Kolmanneksi

Neljänneksi

Liikenne

Niin

Ranskassa ja ajoimme reilun 500 kilo­metrin pätkän kaupun­gista toiseen.Autoilun näkökulmasta mieleen jäi etenkin yksi seikka.Se, miten Ranskassa on – ainakin tämän yksittäisen henkilökohtaisen kokemuksen mukaan – tapana järjestää tilanteet, joissa tiellä on tietöitä ja kaksikaistainen tie esimerkiksi kapenee yksikaistaiseksi.on ajanut vaikkapa Helsingin ja Turun välistä moottoritietä tänä vuonna, on törmännyt useisiin tietöihin, joissa nopeusrajoitukset pudotetaan kuuteen kymppiin tai viiteen kymppiin.Joskus rajoitus on ollut perustellun oloinen, joskus taas ei.tiellä on ollut myös siltatöitä. Niiden kohdalla tilanne on mennyt niin, että nopeusrajoitus pudotettiin kahdessa lähekkäin olevassa paikassa nopeasti sadasta kahdestakympistä kuuteenkymppiin.Hämmästytti usein ajaa kuuttakymppiä ”työmaan” ohi. Lainausmerkeissä siksi, että ei siellä silloilla ketään juuri koskaan ollut töissä, eikä tie edes ollut kavennettu.Tuntui täysin järjettömältä ajaa näiden siltojen alta 60 km/h.(Eräs tuttava muuten menetti myös ajokorttinsa näiden paikkojen kohdalla.)oli useita paikkoja, joissa oli jonkin sortin tietöitä.Esimerkiksi paikoissa, joissa kaksikaistainen tie kavennettiin yksikaistaiseksi muovisten tötteröiden turvin, rajoitus pudotettiin, ei kuuteen- tai viiteenkymppiin, vaan yhdeksäänkymppiin.Liikenne sujui mainiosti, eikä vaaratilanteita koettu.Ettei vaan sattuisi mitään.Toki Ranskassa oli myös osuuksia, joissa rajoitus oli pudotettu viiteen kymppiin, mutta näillä osuuksilla rajoitukset tuntuivat perustelluilta, ja niitä tuntui fiksulta noudattaa., että Suomessa pelataan varman päälle työmaa-alueiden nopeusrajoitusten suhteen, on varmasti perusteltua liikenneturvallisuuden suhteen.se turhauttaa autoilijoita.tällaisia paikkoja voi käyttää epäasianmukaisina sakkorysinä.ne antavat meille luvan olla käyttämättä omia aivojamme:Äärimmäisyyksiin viety turvallisuusajattelu voi aiheuttaa tietynlaisen harhaisen tuudittautumisen siihen, että mitään ei voi tapahtua, kun kaikki on varmistettu ja ajateltu kyllä puolestamme.Usein rajoite ja sääntö toimii juuri niin, ikävä kyllä: se on kehys, jonka sisällä ei tarvitse enää käyttää päätään.Jos luotamme siihen, että mitään ei voi sattua, kun kaikki on varmistettu puolestamme, emme ehkä ole yhtä tarkkaavaisia liikenteessä.ne ovat omiaan aiheuttamaan epäuskoa siihen, että nopeusrajoituksia säädetään tarkoituksenmukaisesti.Tämä taas voi saada meidät ajattelemaan, että meidän ei tarvitse noudattaa ”tyhmiä” rajoituksia, jotka tuntuvat kiusanteolta:Kun ajeli siellä Turun moottoritiellä niiden autioiden siltatyömaiden ohitse, sitä ajatteli joskus, että höpö höpö. Ei siellä kuitenkaan ketään ole, joten ajan kovempaa.Mutta sen kerran, kun työmaalla onkin joku, tilanne voi olla vaarallinen.on lähtökohtaisesti vaarallista. Ihmiset kun ajavat siellä yli 100 km/h ja tekevät omia päätöksiä.Muuttujia on paljon.Joku voi saada sairauskohtauksen. Toinen on ehkä juovuksissa ja kolmas on väsynyt, neljäs ei vanhuuttaan kykene reagoimaan enää kissan tavalla ja viides kärsii näistä kaikista samalla, kun hänen autonsa on huonossa kunnossa.Näihin on vaikeaa vaikuttaa nopeusrajoituksilla.kauan, kun ihmiset ajavat itse autojaan, liikennepolitiikassa täytyy aina tasapainoilla sujuvuuden ja riskien välillä.Nopeusrajoitukset ovat merkittävä osa turvallista liikennettä, mutta liikenneturvallisuuden parantamisessa olisi fiksua muistaa myös se, että nopeus on vain yksi tekijä.Muihinkin riskeihin kannattaisi paneutua sen sijaan, että nopeusrajoitusten alentaminen olisi se automaattinen ratkaisu tilanteeseen kuin tilanteeseen.