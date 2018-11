Auto

Automessut valtaavat Pasilan – Testaa, tunnistatko automerkin pelkän ääriviivan avulla

autoalan suurtapahtuma Auto 2018 pidetään viikonloppuna.Toissavuoden tapaan erikoisuutensa näillä automessuilla on mahdollisuus päästä ihan oikeasti koeajamaan autoja ja näin helpottaa mahdollista ostopäätöstä auton suhteen – tai sitten voi toki vain huvikseen kokeilla erilaisia autoja.Koeajettavia autoja on lähes 200 kappaletta, ja osaan koeajoista voi ilmoittautua ennakkoon, osaan paikan päällä.Automerkit on katettu hyvin, sillä lähes kaikilta Suomessa myytäviltä automerkeiltä on jotain testattavaa.ovat pääosin pikemminkin tavallisempia perusautoja kuin eksoottisia superautoja. Koeajojen tarkoitus on siis selvästi enemmän olla auton ostamiseen johtaja testi kuin silkkaa huviajelua.Silti myös enemmän huvi- ja kiinnostusmielessä koeajettavia autoja löytyy joitakin.Tällaisia ovat esimerkiksi Jaguarin hehkutettu sähköauto I-PACE ja vaikkapa Kian Stinger, joka on perheautoina tunnetun Kian hyökkäys urheilullisten GT-autojen luokkaan.Myös pientä ja pippurista, kaksipaikkaista Mazdan MX-5-autoa olisi hauska päästä kokeilemaan.koeajojen ja autojen ihmettelyn lisäksi Messukeskuksessa on perheille suunniteltua viihdettä sekä Vuoden Auto Suomessa 2019 -kisan loppuhuipennus.Finalistit ovat esillä Messukeskuksessa, ja voittaja julkistetaan Auto 2018 -tapahtuman yhteydessä järjestettävässä Auto- ja Liikennegaalassa perjantaina Messukeskuksessa.Kisan finaaliin ovat päässeet Ford Focus, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-sarja, Škoda Karoq, Volvo XC40 ja Volvo V60.Moni finalisteista on myös koeajettavissa tapahtumassa.järjestetään tämänkaltaisella konseptilla toista kertaa.Viimeksi tapahtuma pidettiin Messukeskuksessa 2016, ja se oli tapahtumaa Messukeskuksen kanssa yhteistyössä järjestävän Autotuojat ja -teollisuus ry:n mukaan menestys. Esimerkiksi koeajoja tehtiin vuonna 2016 yli 2 500 kappaletta.Automerkkejä on paikalla siis paljon, ja niiden merkit ovat varmasti esillä mieluummin paremmin kuin huonommin.Mutta mikäli autoista näkyisivät vain ääriviivat, tunnistaisitko niitä? Testaa asia HS:n visalla.