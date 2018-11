Auto

Edustusauto Audi A6 jaksaa painaa maantiellä – mutta on yhtä mieleenpainuvan näköinen kuin tumma puku pankkiir

”Aika

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hillitty sekoitus

Muutaman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elegantti poimuajo

Sitten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vain dieseliä

A6

Ajajan auto

A6:ssa

Sakkoja manipuloinnista

Audin

Viime viikolla

https://www.hs.fi/autot/art-2000005893965.html

Kaikki HS Koeajot

https://www.hs.fi/aihe/koeajo/