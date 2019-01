Auto

Norja on sähköautoilun maailmanennätysmaa: viime vuonna joka kolmas uusi auto oli täyssähköauto

Valtio

myynti nousi Norjassa viime vuonna maailmanennätyslukemiin. Lähes joka kolmas maassa myyty uusi auto oli täyssähköauto.Norjan tieliikenteen tiedotusneuvoston tilaston mukaan 31,3 prosenttia viime vuonna myydyistä autoista oli täyssähköautoja. Yhtä suureen osuuteen ei ole päästy toistaiseksi missään maailmassa.on ollut nopeaa, sillä vuonna 2017 sähköautojen osuus uusista myydyistä autoista oli noin 20 prosenttia, ja vuonna 2013 vielä vain runsaat viisi prosenttia.Jos Norjan sähköautoihin mukaan lasketaan myös hybridiautot, osuus oli peräti 49,1 prosenttia. Suomessa sähkö-, hybridi- ja kaasuautojen yhteenlaskettu osuus kokonaismyynnistä oli viime vuonna runsaat 15 prosenttia.Sähköautojen suosio näkyy myös Norjan polttoainemyynnissä. Bensiinin myyntimäärä on ollut laskussa jo useamman vuoden ajan, ja viime vuonna myös dieselpolttoaineen myynti kääntyi laskuun.Norjassa on asetettu tavoitteeksi, että vuonna 2020 maassa olisi yksi sähköautojen latauspiste jokaista kymmentä autoa kohti.tukee Norjassa uusien sähköautojen myyntiä verohelpotuksilla.Maan myydyin sähköauto on Volkswagen Golf, jonka halvin malliversio maksaa noin 33 400 euroa, kun halvin bensiini-Golf maksaa noin 31 800 euroa. Suomessa sähkö-Golfin hinta on 43 300 euroa, ja bensiinimallin saa 20 500 eurolla.