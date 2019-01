Auto

Onko valkean möykyn sisällä BMW vai Toyota? Testaa, tunnistatko autot lumikinosten alta

auton jättää talvisaikaan oman onnensa nojaan, voi omistajalle aiheutua lumesta kalliita ongelmia.Talven edistyessä lumikerros on syytä puhdistaa auton päältä säännöllisesti, vaikka autoa ei pimeään vuodenaikaan käytettäisikään.Osa autojen omistajista säilyttää omaisuuttaan katujen varsilla koko talven, ja runsaslumisina talvina kulkupeli voi peittyä hangen alle kokonaan.Lumiauran kuljettajalla voi olla vaikeuksia havaita ajoneuvoja riittävän tarkasti hääriessään rautakauhoineen autojen ympärillä. Vahinkoja sattuu joka vuosi.Säännöllinen huolenpito takaa myös sen, että autoon ei pääse syntymään lumen alla pahoja homeongelmia. Jokaiselle autolle on myös määritelty suurin sallittu kattokuorma. Märkä ja loskainen lumi saattaa helposti painaa enemmän kuin laki sallii.kuulee sanottavan, että kaikki autot näyttävät samalta. Autojen tunnistaminen vaikeutuu entisestään, kun ne verhoutuvat lumikerroksen alle.Testaa HS:n visassa tunnistatko eri automerkit paksun lumikerroksen alta. Osa autoista on melko hyvin tunnistettavissa, mutta joidenkin hahmottaminen vaatii todellista asiantuntemusta.