Lasten tiedekysymykset: Miksi hallitus ei tee asuntoja kodittomille?

Miksi hallitus ei rakenna asuntoja kaikille kodittomille?

Jos valas ja hai taistelevat, kumpi voittaa?

Suomessa on vähentynyt. Kolmekymmentä vuotta sitten 18 000 ihmisellä ei ollut kotia Suomessa. Viime vuonna kodittomia oli 7 112. Tämäkin on liikaa. Jokaisella pitäisi olla koti.Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on ”edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä”. Hallitus on tärkeä julkisen vallan käyttäjä, mutta tämä ei vielä tarkoita, että hallitus rakentaisi kaikille kodin.Hallitus voi kuitenkin, yhdessä kuntien kanssa, vaikuttaa siihen, miten paljon rakennetaan lisää edullisia asuntoja.Hallitus tukeekin erityisesti asuntojen rakentamista asunnottomille. Tukea ei ole kuitenkaan niin paljon, että jokaisella olisi oma koti.Pohjimmainen syy on siinä, että asunnot ovat kalliita ostaa ja vuokrata. Niinpä kaikilla ei ole niihin rahaa. Jotta kodit olisivat halvempia, niitä pitäisi rakentaa enemmän kuin nyt rakennetaan. Tähän hallituksilla ei ole ollut toistaiseksi riittävästi tahtoa.

Risto Riikola, 5

Miksi rakeet ovat aina pallon muotoisia?

Mikä on maailman suurin ötökkälaji?

Voiko aikuisena päästä eroon ärräviasta?

ei voi vastata yksiselitteisesti. Hailajeja on yhteensä 440. Valaitakin on 88 lajia, kun mukaan lasketaan myös delfiinit ja pyöriäiset.Sekä valas- että hailajit vaihtelevat paljon kooltaan ja käyttäytymiseltään. Myös ravinto riippuu lajista. Jotkin syövät planktonia eli meressä kulkeutuvia pienenpieniä kasveja, jotkin toiset eläimiä ja mikrobeja. On kalansyöjiä ja lihansyöjiä.Voisi luulla, että haiden ja valaiden taisteluiden kuninkaita olisivat suurimmat valaat. Useat suurvalaista ovat kuitenkin hetulavalaita, joilla ei ole hampaita. Ne eivät haita uhkaa.Hait eivät hyökkäile suurien valaiden kimppuun, mutta poikaset voivat päätyä niiden ravinnoksi. Esimerkiksi ryhävalaiden pienokaiset maistuvat yhdessä saalistaville dusty shark -haiden (sumuhaiden) parville.Valkohai, joka on ehkä tunnetuin, on erinomainen saalistaja. Isot valkohait voivat tappaa ja syödä pyöriäisiä ja delfiinejä. Ne voivat kuitenkin itse jäädä miekkavalaiden saaliiksi.Miekkavalaiden saaliiksi on joutunut myös ainakin vasara-, mako-, kettu- ja valashaita. Myös kaskelotit eli pottivalaat ovat kovasti haiden perään. Ne syövät usein kitahaita.Valaiden etuna haita ja muita petoja vastaan on se, että ne ovat älykkäitä ja suurin osa lajeista varsin sosiaalisia. Ne voivat puolustautua hyökkäyksiltä yhteistyön avulla.Ne voivat myös kehittää uusia keinoja petojen välttämiseksi ja karkottamiseksi. Tehokas tapa puolustautua on iskeä pyrstöllä ja uida kovalla vauhdilla pedon päälle.on useita eri tyyppejä, mutta kaikki ne syntyvät pienen pienistä jäätyvistä vesipisaroista. Rae kasvaa, kun pisaran ympärille kerääntyy alijäähtynyttä vettä, joka jäätyy kosketuksesta pisaran pintaan.Vaikka pisarat piirretään yleensä suippoina, ne ovat todellisuudessa melko pyöreitä. Kun kosteus kerääntyy ja jäätyy pinnalle tasaisesti, pysyy rakeen muoto kasvaessakin varsin pyöreänä.Vasta kun rae kasvaa selvästi isommaksi, läpimitaltaan 5–20 millimetriseksi, sen muoto muuttuu epäsäännöllisemmäksi.Tämä johtuu siitä, että rakeet poukkoilevat pilvessä hyvin holtittomasti voimakkaiden nousuvirtausten vieminä. Näin kosteus ei enää keräänny tasaisesti rakeen pinnalle.Isojen rakeiden pinnalle syntyy piikikkäitä ”käsiä” tai ”jalkoja”. Rae putoaa pääasiassa niin, että nämä ulokkeet suuntautuvat alas.painavimmat hyönteiset ovat sirkkoja ja kova­kuoriaisia.Maailman painavin sirkka, Deinacrida heteracantha asuu Uudessa-Seelannissa, eikä sillä ole suomenkielistä nimeä. Se painaa aikuisena noin 71 grammaa, siis saman verran kuin jäätelötuutti.Etelä-Amerikasta tunnetaan useita isoja ja näyttäviä kovakuoriaisia. Ne painavat täysikasvuisena vähän vähemmän kuin jättisirkka, mutta toukkina jopa enemmän.Näille isoille kuoriaisille onkin annettu sellaisia nimiä kuin goljatti- tai elefanttikuoriainen. Täysikasvuisina ne painavat noin 50 grammaa, mutta toukkina noin 115 grammaa, siis isomman jättituutin verran.Maailman pisimmät hyönteiset puolestaan ovat tikkuhyönteisiä.Pisin tikkuhyönteinen Phryganistria chinensis löytyy Kiinasta, eikä silläkään ole suomenkielistä nimeä. Aikuinen yksilö yltää ihmisen sormenpäistä yli kyynärpään.Tikkuhyönteisiä, ja niiden sukulaisia kummitushyönteisiä, pidetään paljon lemmikkeinä täällä meillä Suomessakin. Ne ovat kasvinsyöjiä, ja tykkäävät esimerkiksi vadelmanlehdistä.Mainittakoon vielä, että maailman isoimpien perhosten, kuten Attacus atlaksen siipiväli voi olla 25–30 senttimetriä. Ne siis vastaavat kooltaan aikuisen ihmisen kahta kämmentä.voi suomen kielessä sanoa monella tavalla. Jokainen ymmärtää silti, mitä puhuja haluaa sanoa.Jos kuitenkin haluaa opetella samanlaisen ärrän kuin suurin osa suomalaisista päräyttää, sen voi opetella missä iässä vain.Ärrän ja muiden puheen äänteiden tuottaminen on motorinen taito kuten juokseminen tai pituushyppy.Niissä kaikissa tarvitaan omanlaistaan tapaa tuottaa liikkeitä eri lihaksilla. Olennaista on lihasten oikein ajoitettu yhteistoiminta.Lapsille uusien liikkeiden ja liikesarjojen oppiminen on usein helpompaa kuin aikuisille. Heidän liikkeensä eivät ole vielä automatisoituneita eli muuttuneet aina samalla tavalla toteutetuksi tavaksi.Aikuinen on myös hyvin tottunut siihen, miltä oma puhe kuulostaa. Se voi osaltaan vaikeuttaa oppimista. Uusien taitojen oppiminen on kuitenkin aina mahdollista.