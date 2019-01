Auto

DS7 Crossbackissa on vanhojen Citroënien tyyliä ja mukavuutta, mutta edelläkävijäksi se on liian tavanomainen

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alkuperäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koeajomallissa

Säädintä

DS7:n

DS-brändiin