Vain alle kymmenesosa autonostajista tekee valintansa ympäristövaikutusten perusteella, kysely kertoo – Ratkaiseva tekijä on hinta

Vain alle kymmenesosa autonostajista tekee valintansa ympäristövaikutusten perusteella, kysely kertoo – Ratkai

Ympäristöystävällisyys

ei ole suomalaisten mielestä merkittävimpien ominaisuuksien joukossa uutta autoa ostettaessa. Tuoreen kuluttajakyselyn mukaan tärkein asia auton valinnassa on edullinen hinta.Vaikka autojen ympäristölle aiheuttamasta rasituksesta on keskusteltu paljon, auton ostajalle ympäristövaikutuksia tärkeämpiä asioita ovat hinnan lisäksi myös edulliset käyttökustannukset, turvallisuus, koko ja auton merkki.Muun muassa autolainoja myöntävän Santander Consumer Financen teettämässä kyselyssä vain yhdeksän prosenttia vastaajista piti auton ympäristövaikutusta ostopäätökseen vaikuttavana tärkeänä tekijänä. Tiedot kerättiin lokakuussa.selvisi, että korkea hinta on myös suurin syy, miksi auton ostaja ei valitse perinteisen bensiini- tai dieselauton sijasta sähkö-, hybridi- tai kaasuautoa.Toiseksi eniten vaihtoehtoisilla voimanlähteillä toimivissa autoissa haittaa lataus- ja tankkausverkoston harvuus.Hinta oli tärkein päätökseen vaikuttava tekijä myös Liikenne- ja viestintäviraston eli entisen Trafin kaksi vuotta sitten teettämässä kyselyssä. Myös sen yhteydessä selvisi, että auton ympäristövaikutukset kiinnostavat ostajia entistä enemmän, mutta ostopäätökseen niillä ei ollut suurta vaikutusta.julkistetussa HS:n ilmastogallupissa kysyttiin suomalaisten kantaa muun muassa liikenteen aiheuttamien päästöjen vähennykseen.Kyselyssä sivuttiin myös oman auton käyttöä ja sen kustannuksia, ja siinä selvisi, että autoilun aiheuttamia ympäristöhaittoja ei haluta hillitä autoilun hintaa nostamalla.Tulosten mukaan suomalaiset eivät tahdo luopua omasta autosta, ja enemmistö vastaajista vastusti autoilulle asetettavia veroja ja ruuhkamaksuja.auton ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä selvitettiin vuonna 2015. Silloin tärkeimmäksi ominaisuudeksi nousi alhainen polttoaineen kulutus, ja edullinen hankintahinta oli toisena.Myös ruotsalaiset nostivat tuolloin edulliset käyttökustannukset, turvallisuuden, koon ja auton merkin ympäristöystävällisyyttä tärkeämmiksi auton valintakriteereiksi.viime vuonna tehdyn kyselyn mukaan uudessa autossa tärkeintä on amerikkalaisten mielestä turvallisuus, ja sen jälkeen eniten vaikuttavat pieni polttoaineenkulutus ja korkea laatu.Ympäristövaikutuksia kyselyn tuloksissa ei mainita, mutta niillä on jonkin verran vaikutusta auton valintaan. Toisen kyselyn mukaan täyshybridiauto on auton ostoa suunnittelevien amerikkalaisten mielestä toiseksi houkuttelevin vaihtoehto bensiiniauton jälkeen.suosio on silti Yhdysvalloissa ylivoimainen, sillä 71 prosenttia vastaajista piti sitä parhaana vaihtoehtona uudessa autossa.Suomalaisten suosimat dieselautot eivät sen sijaan kiinnosta amerikkalaisia. Yhdysvalloissa kaikki hybridimallit ja sähköautot ovat ostajien mielestä dieseliä kiinnostavampia.Kiinassa auton ostoa harkitsevat pitävät puolestaan hybridimalleja suhteellisesti kiinnostavampina kuin samassa tilanteessa olevat kuluttajat Yhdysvalloissa tai Saksassa. Bensiinimoottori on kiinalaistenkin mielestä ykkösvaihtoehto, mutta ero hybrideihin on pieni.