Auto

Vauhtia ja verohyötyä

Ensivaikutelma

Yli

Tehoa ja turvallisuutta

Volvo

Verottaja tarjoaa hintaedun

Onko

On

on laadukas ja hillitty. Kojelauta on keinonahkaa, penkit ja keskikonsoli oikeaa nahkaa. Puusomisteita on käytetty maltilla, joten kuljettaja muistaa istuvansa autossa eikä kirjastohuoneessa.Tunnelmallisen nahkaisuuden keskeltä katseen kaappaa keskikonsolista sojottava valaistu peukalo. Läpinäkyvä uloke toimittaa Volvossa vaihteenvalitsimen virkaa. Valmistajan esittelyvideossa näytetään, kuinka peukalot syntyvät käsityönä Ruotsissa Orreforsin kristallilasipajalla.T8 on vuonna 2016 myyntiin tulleen Volvo V90-kartanomalliston lippulaiva. Kuten muissakin Volvon T8-malleissa, kyseessä on ladattava nelivetoinen hybridi.67 000 euron edustusfarmari maksaa liki täsmälleen kaksi kertaa Suomessa myydyn uuden auton keskihinnan verran. Kiinnostavan Volvosta tekee se, että hintaansa nähden se on oikeastaan edullinen, sillä hybridin pikkupäästöjen vuoksi auto kuuluu todella matalaan veroluokkaan. Volvon farmarimalliston toiseksi tehokkain, vain bensalla kulkeva V90 T6 maksaa lähes 82 000 euroa. Verojen osuus hinnasta on 24 500 euroa. T8:n hinnassa veroja on vain 2 700 euroa. Lopputuloksena lippulaivamallin hinta on yli 14 000 euroa halvempi kuin malliston kakkosen.Nurinkurista on se, että T8:n keulalla on tismalleen sama yli 300 hevosvoiman bensamoottori kuin T6:ssa. Ei siis juuri yllätä, että kalliimpaa, saastuttavampaa ja tehottomampaa T6-mallia ei maahantuojan mukaan ole Suomessa myyty käytännössä lainkaan.Kun kaksilitraisen bensakoneen jatkeeksi taka-akselille on ympätty vielä 87 hevosvoiman sähkömoottori, on lopputulos käsittämättömän nopea. Vaikka hiukkaspäästöjen nimissä vuosimallin 2019 moottorista on karistettu 16 hevosvoimaa, Volvo kiihtyy nollasta sataan 5,3 sekunnissa. Volvon T8-hybridit dominoivat kiihtyvyydessä hintaluokkaansa niin, että vertailukohtien löytäminen on työlästä.Tehojen puolesta lähelle pääsee vain ääriurheilulliseksi tehty Kia Stinger GT, joka on Volvoa hitaampi, kalliimpi ja huomattavasti askeettisemmin varusteltu. T8:ssa on vakiona Volvon muhkein Inscription-varustelu. Edustusfarmareiden luokassa ainoa verrokki on Mercedes-Benzin diesel-pistokehybridi E300de, joka on niin ikään hitaampi ja vain takavetoinen.Kahden moottorin elektronisella yhteispelillä toteutettu neliveto linkoaa 2 000-kiloisen auton liikennevaloista liikkeelle elegantisti, vaikka alla olisi minkälainen sohjomeri. Arkiajoon tarkoitetussa hybriditilassa teho ei välity repivänä, vaan kyyti on pehmeää ja miellyttävää. Kuljettaja saa tosissaan keskittyä, jos haluaa huomata, milloin kahdeksanpykäläinen automaattivaihteisto vaihtaa vaihdetta.Korin äänieristys ja laminoidut ikkunat sulkevat ulkomaailman äänet, ja alusta tasaa töyssyt hyvin. Lähes hermeettisessä ympäristössä mittaristoon saa vilkuilla tämän tästä, jos meinaa pysyä nopeusrajoitusten puitteissa.on kuin tehty tasavauhtiseen maantieajoon vakionopeudensäätimen säädellessä nopeutta. Ohjausavustin toimii selkeästi merkityillä tieosuuksilla niin hyvin, että kuljettaja saa hyvän maistiaisen tulevaisuuden itseajavista autoista.Jos akussa on virtaa, Volvo liikkuu kevyellä kaasulla pelkällä sähkömoottorilla, eli on takavetoinen. Taloudellinen ajaminen on helppoa, sillä auton digitaalimittaristo näyttää kierrosalueen, jolla auto kulkee täysin sähköllä. Jos viisari heilahtaa alueen ylärajan tuolle puolen, bensakone hörähtää tuomaan lisätehoa.Auto ei myöskään muutu etuvetoiseksi, vaikka sähkö loppuisi. Bensamoottoriin kytketty generaattori tuottaa takavedon tarvitseman virran, jos akku tyhjenee.Kääntöpuolena sähköinen takaveto tuo ajoon omia elementtejään. Liukkaalla kelillä liikennevaloista ei pintakaasulla livahdeta, sillä kovaa vääntävä sähkömoottori jättää auton paikalleen ruopimaan. Samoin esimerkiksi jäisissä liikenneympyröissä perä karkaa tavattoman helposti.Luistonesto onneksi paikkailee pahimpia vetotavasta johtuvia yllätyksiä. Olemattomillakin ratinpyörittäjän taidoilla auto on tehoihinsa nähden todella helppo ajaa ja lukematon määrä sensoreita ja avustimia pitää huolen, että autolla törmääminen yhtään mihinkään vaatii kuljettajalta päättäväisiä toimia.Liukkaalla omalaatuinen neliveto tarvitsee silti vähän tunnustelua, sillä tuntuma ei oikein vastaa mitään markkinoilla aiemmin ollutta ratkaisua. Ison akselivälin auto ei ole myöskään kaupunkiajossa erityisen näppärä, mikä aiheutti koeajolla useita lehmänkäännöksiä.Volvo V90 T8 hyvä auto? Lyhyt vastaus kuuluu: erittäin. Se on laadukkaasti valmistettu, nautinnollinen ajettava, ja siinä on ohituskiihtyvyyttä enemmän kuin ikinä tulee tarvitsemaan. Tästä huolimatta ratin takana tuntee olevansa turvallisessa paikassa.Pidempi vastaus vaatii pohjustusta. Ladattavien hybridien huomattavan matalan verotuksen pohjana olevat päästöt on mitattu sillä oletuksella, että autoa ladataan säännöllisesti. Volvon yhdistetyksi kulutukseksi on ilmoitettu vain kaksi litraa sadalla kilometrillä. Koeajon perusteella edes lähelle pääseminen edellyttää sitä, että huomattava osa auton käytöstä on pelkällä sähköllä ajamista.Talvella tyhjällä akulla bensamoottori hörppää kaupunkiajossa yli 10 litraa satasella. Maantiellä kulutus asettuu 7,5:n ja 8 litran väliin. Pienin koeajolla saatu auton oman kulutusmittarin lukema oli 4,7 litraa sadalla kilometrillä. Se onnistui 35 kilometrin hitaassa maantieajossa, josta yli 20 kilometriä ajettiin sähköllä.Lopullinen kulutus riippuu erittäin paljon auton käyttötavasta ja siitä, kuinka aktiivisesti akkuja jaksaa ladata.Volvon akusto kärsii pakkasesta aivan kuin muissakin sähköautoissa. Täyssähköllä pitäisi valmistajan mukaan pystyä ajamaan 45 kilometriä, mutta jo pikkupakkasella kantama pu­toaa 25 kilometriin.selvää, että ilman auton latausmahdollisuutta joko kotona tai työpaikalla säännöllinen sähköajo ei ole mahdollista, ellei päivärutiineihin kuulu viettää tuntikausia aikaa esimerkiksi automarketeissa, joissa latauspistokkeita on tarjolla.Sähkö- ja hybridiautojen lataaminen työpaikoilla puolestaan asetettiin vuodenvaihteessa veronalaiseksi eduksi, mikä luultavasti vähentää työnantajien halukkuutta hankkia latausasemia.Lopputulos on se, että päästäkseen edes lähelle T8:n mitattua kulutusta kuljettajan täytyy omistaa lämmitystolppaa väkevämmällä sähköliitännällä varustettu autopaikka ja ajaa autolla pääsääntöisesti vain parinkymmenen kilometrin matkoja.Vaikea kuvitella, että kukaan ostaisi moista maantiennielijää vähäiseen kaupunkiajoon. Jos polttoainesäästöt eivät kiinnosta, Volvoa ei ole mikään pakko ladata ikinä. Silloin pieniä päästöjä suosiva verokanta typistyy vain 14 000 euron alennukseksi auton hinnassa.Vika ei tietenkään ole auton ostajassa tai valmistajassa, vaan verottajassa, joka on ottanut tällaisen mittaustavan verotuksen pohjaksi. Eikä V90 T8 ole porsaanreiän ainoa läpäisijä. Porschen 680-hevosvoimainen hybridi-Panamera kuuluu Suomessa vähäpäästöisenä 5,5 prosentin autoveroluokkaan. Siihen on asennettu varmuuden vuoksi 80 litran bensatankki, jos akku simahtaa kauppareissulla.