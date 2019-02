Auto

Mitsubishi Outlanderin uusi hybridiversio on tyhjän kentän paras pelaaja ja aikamatka viime vuosikymmenelle

nouseminen vuosimallin 2019 Mitsubishi Outlander PHEV:iin on aikamatka, joka vie jonnekin Lordin euroviisuvuoden tietämille.Aikaan, jolloin etuliite “tuning” tuli koko kansan tietoisuuteen tarkoittamaan asioita, joihin on räväkkyyden aikaansaamiseksi ympätty holtiton määrä hiilikuitujäljitelmää, kromattua muovia ja kirkuvia led-valoja.Vaikutelman kruunaa sormenjälkiä keräävästä harmaasta kiiltomuovista tehtyyn keskikonsoliin upotettu sinireunainen alumiininappi, jossa lukee “SPORT”. Kiiltomuovi on löytänyt tiensä kojelautaan ja oviinkin.Vaihteenvalitsin on niin ikään harmaata muovia, ja koeajoauton istuimet on verhoiltu rumalla, tikkiruuduilla kuvioidulla mustalla nahalla, joka saa säälimään sitä eläintä, joka penkinpäällisiin on viimeiseen sijaansa päätynyt.Aivan ensisilmäyksellä ei uskoisi, että Mitsubishin Outlander PHEV on tällä hetkellä Euroopan yleisin ladattava hybridiauto ja esimerkiksi Kanadassa se on ollut jättimenestys. Onneksi auto ei ole pelkkä sisustansa.Jo vuodesta 2013 myynnissä ollut katumaasturi on kokenut vuosien varrella kosmeettisia uudistuksia. Vuosimalliin 2019 päivityksiä on vihdoin tehty tekniikkapuolelle.Eurotuopin verran kasvanut bensiinimoottori on nyt 2,4-litrainen, sähkömoottoreista irtoaa enemmän tehoa ja akustoa on hieman kasvatettu.Ujuttaessa Outlanderia parkkihallista Helsingin keskustaan huomio kiinnittyy ensimmäisenä todella pehmeään vetoon. Syy löytyy Mitsubishin omaperäisestä voimansiirrosta. Hitaasti ajaessa polttomoottori ei pyöritä vaihteiston kautta renkaita, vaan tuottaa virtaa sähkömoottoreille, jos akku on tyhjä.Ja tyhjähän se on, joten pääsen ensitöikseni tutustumaan Outlanderin lataukseen. Latausluukun takaa löytyy lataushybridien keskuudessa harvinainen ominaisuus, chademo-tasavirtaliitin. Tasavirralla tapahtuva pikalataus tuuttaa akkuun 80 prosentin varauksen noin puolessa tunnissa.Löydän vantaalaisen huoltoaseman takapihalta lataukseen sopivan aseman. Kokemusteni perusteella sähköautojen latausverkosto on vielä lastentautinen ja maksuvälineiltään monenkirjava.Tälläkin kertaa tarvitaan kaksi puhelua asiakaspalveluun ennen kuin lataus saadaan käynnistymään.Puolen tunnin kahvitauon jälkeen akku näyttää luvattua 80 prosenttia. Parissa pakkasasteessa varaus riittää auton mukaan 22 kilometrin ajoon. Maksimikantamaksi täydellä akulla on ilmoitettu 45 kilometriä, joten pienen laskutoimituksen jälkeen selviää, että siitä jäädään kolmannes.Hybridiautojen pikalataus on melko tyyristä puuhaa. Minuuttiveloitettuna latauksen hinta on noin viisi euroa. Hinnoittelunsa puolesta toiminto onkin suunnattu täyssäsähköautoille, joihin puolessa tunnissa ehtii ladata paljon enemmän kilowattitunteja.on pitkä historia nelivetoautojen valmistajana ja maasturiperimää on päätynyt myös Outlanderiin. Hyvässä ja huonossa.Moottoritiellä Outlanderia saa tämän tästä ohjata suorallakin osuudella ja puuskittainen tuuli tuntuu autossa selvästi. Yleisesti Mitsubishin ohjaus ei ole kovin tarkka tai tunnokas. Ratin keskiasennossa on maastureille ominainen löysä kohta, vaikka varsinaisesta klapista ei nykyaikana voi puhua.Ajomelu on siedettävällä tasolla, jos kovasti suhisevan kattoluukun pimennyskansi on suljettuna. Kattoluukun voineekin suosiolla ruksia pois lisävarustelistasta.Bensapumpulla odottaa yllätys. Vaikka akkuun mahtui pakkasessa melko vähän virtaa, on moottoritieajon kulutus vain 6,3 litraa sadalla kilometrillä. Se on katumaasturin synninpäästö.Katumaasturit saavat monesti edelleen osakseen vihaa. Niitä pidetään turhakkeina; tarkoitukseensa liian isoina saastevankkureina, joista ei ole maastureiden varsinaiseen käyttötarkoitukseen, eli maastoajoon.Tästä päästään siihen, mikä Mitsubishissa on erityisen hyvää. Ei, se ei ole nelivedostaan huolimatta erityisen maastokykyinen. Se on tarkoituksenmukainen.Kovimmat nelivetouskovaiset suorastaan inhoavat Outlanderin kaltaisia sähköisiä nelivetoja.On myönnettävä, että on olemassa hetkiä, joissa ainoa käypä teknologia on peräisin 1940-luvun sotilasajoneuvoista. Harvoin joutuu kuitenkaan tilanteeseen, jossa katumaasturilla pitäisi nousta ylös maaöljyllä voidellusta suonsilmästä. Realistisempi uhka on auraamatta jäänyt kotikatu tai jyrkkä mäki mökkitiellä.Mitsubishin nelivedosta löytyy perusajo-, lumi- ja lukkotila, joita vaihdellaan keskikonsolin napista. Perustilassa auto on etuvetoinen ja takaveto kytkeytyy vain tarvittaessa. Lumitila antaa takarenkaille enemmän tehoa ja pehmentää kiihdytyksiä. Lukko on sähköinen keskilukko, jolla etu- ja taka-akselille välittyy yhtä paljon vetoa.Jos moottoritiellä Outlanderin kurssia sai korjailla tämän tästä, on auto lumisilla ja liukkailla teillä todella jämäkkä ja turvallisen tuntuinen ajettava. Neliveto toimii loistavasti ja autolla uskaltaa epäröimättä ajaa vähän syvempäänkin hankeen.Outlanderiin pätee sama viisaus kuin muihinkin hybridiautoihin. Jos elämästä löytyy intoa ja tekniset edellytykset auton säännölliseen lataukseen, on puolisähköautoon investointi järkevää.Ilman latausta bensamoottorilla päristely hörppää talviajossa yli 9 litraa sadalla kilometrillä, joten bensalla tällä ei ole mitään järkeä ajella. Outlanderin bensiiniversio on myös halvempi, joten verohyöty jää ohueksi.Auton suosiota Euroopassa ja myös muualla maailmassa selittää muutama asia.Jos jotkut vihaavat katumaastureita, niin monet niitä rakastavat. Istuva ajoasento, auton korkeus ja hyvä näkyvyys ovat monille auton valinnassa tärkeimmät ominaisuudet. Samoin ovat iso tavaratila ja takapenkki, johon mahtuu oikeasti kolme ihmistä. Nyt näistä ominaisuuksista voi nauttia myös vähemmillä päästöillä. Outlanderin tavaratiloissa ainoa miinus tulee siitä, että keskimmäinen takaselkänoja ei kaadu yksinään.tylsempi selitys on, että Outlanderilla on erittäin vähän kilpailijoita. Tämän kokoisia ladattavia katumaastureita pitää etsiä aivan toisesta hintaluokasta, sillä ne ovat Mitsubishiä lukuun ottamatta niin sanottujen premium-merkkien heiniä.Myöskään ladattavia farmareita ei Mitsubishin 43 000 euron lähtöhinnalla tahdo löytyä. Vaikka Outlander ei ole täydellinen auto, on se lähes tyhjän kentän paras pelaaja.Lähtöhinnalla saa paljon autoa, sillä tekniikka on kautta linjan sama. Hyvään vakiovarusteluun kuuluu muun muassa peruutuskamera, sähkötakaluukku, tummennetut takalasit, puolinahkapenkit ja alareunasta lämpenevä tuulilasi. Varustepaketeilla hintaan saa silti yli kymppitonnin lisää.lisävarustelu on matalan veroasteen vuoksi halvempaa kuin muissa autoissa. Siksi onkin sääli, ettei Outlanderiin saa juuri mitään varusteita, joista haluaisi maksaa.Varustelista pursuaa rihkamaa hiilikuitukuvioiduista peilinkuorista alumiinisiin polkimiin. Kuolleen kulman varoitin sen sijaan kuuluu kuin ivallisesti vain kahteen kalleimpaan varustepakettiin, vaikka ominaisuuden soisi olevan vakiovaruste jokaisessa nykyautossa.Navigaattoria Outlanderissa sen sijaan ei ole. Toiseksi halvimpaan varustepakettiin kuuluu kosketusnäyttö, johon saa peilattua älypuhelimen navigaatio-ohjelman. Samaan pakettiin kuuluu myös mukautuva vakionopeudensäädin, törmäysvaroitin, kaistavahti ja 18-tuumaiset vanteet.Invite Plus -nimellä myytävällä varustelulla auton hinnaksi tulee 46 339 euroa, eikä sen ylemmäksi tarvitse mennä. Halvempien varustepakettien eduksi voidaan laskea myös se, että tikkiruutukuvioiset nahkapenkit jäävät kauppaan.