Suzuki Vitara on kursailematon ja edullinen nelivetomaasturi, mutta karut muovit paljastavat, missä on säästet

Pätevä pikkumaasturi

1980-luvun samurai

Suzukista. Siinä missä premium-autojen satasivuisten, numerokoodeja ja outoja symboleita vilisevien varustelistojen läpikäynti vaatii hieroglyfien tuntemusta ja kokonaisen viikonlopun aikaa, tämän säästöhintaisiin nelivetoihin erikoistuneen japanilaismerkin kanssa ei paljon tarvitse päätä raapia.Suzukissa kaikki varusteet ovat vakiona ja jos jotain ei ole, niin sitä ei saa. Malliston halvimpaan Ignis-pikkuautoon ei tarvitse edes valita haluamaansa vaihteistoa tai moottoria, kun vaihtoehtoja ei ole. Ainoa lisävaruste on metalliväri.Tämän uuden Vitaran kanssa joutuu sentään pähkäilemään vähän enemmän. Sitä on tarjolla oikein kahdella moottorilla ja kolmella eri vaihteistolla. Vakiovarustelu noudattaa yhä kaikki tai ei mitään -linjaa ja on kilpailijoihin verrattuna lyömätön.Vai missä muussa Suomessa uutena myytävässä autossa muka on 26 000 euron hinnalla neliveto, automaattivaihteisto, törmäyksenestoavustin, jalankulkijatunnistin, aktiivinen kaistavahti, älykäs vakionopeudensäädin, liikennemerkkien tunnistin, seitsemän tuuman kosketusnäyttö ja multimediajärjestelmä, kuskin vireystilan valvonta, kuolleen kulman ja risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä, mäkilähtö­avustin, alamäkihidastin ja peruutuskamera?Ei missään.Suzuki Vitara on siis likimain Nissan Qashqain kokoinen pienehkö crossover-maasturi ja parkkeeraa kulmikkaan olemuksensa parinkymmenen samantapaisen kilpailijan joukkoon. Täsmällisesti Vitara kuuluu Qashqaita pienempään b-segmenttiin, mutta rajanveto näiden luokkien välillä on häilyvää, kun autot kasvavat jatkuvasti kokoa.Vitara on yhtä leveä ja korkea kuin Qashqai, mutta 20 senttiä lyhyempi ja sisältä siis vähän ahtaampi.Vitaraa on myyty Suomessa jo 30 vuotta, ja sinä aikana se on muuttunut alkuvuosien puskamaasturista kohti modernimpaa crossover-tyyliä. Vanhojen maastomallien muistona Vitara tuntuu yhä olevan karun, mutta luotettavan auton maineessa. Jakohihnan vaihdosta ei esimerkiksi tarvitse murehtia, sillä Suzuki käyttää yhä huoltovapaata jakoketjua.Valmistaja mainostaa Vitaran olevan ”Suomen ylivoimaisesti myydyin nelivetoinen kompakti katumaasturi”, ja se pitää epäilemättä paikkansa. Kilpailua kun ei juuri ole, jos nelivetoa käytetään rajauksena. Esimerkiksi saman kokoinen Hyundai Kona nelivedolla maksaa jo 32 000 euroa ja nelivetoiset Qashqait lähemmäs 40 000.Harva tämän luokan auto on edes saatavilla nelivetoisena. Suzuki on hyvin löytänyt oman nurkkansa markkinoilta. Vitara on eräänlainen pikkumaasturien Pirkka Deluxe -malli, ja aivan pätevä omassa roolissaan.korimalli Vitarasta tuli myyntiin 2015, ja nyt sitä on päivitetty varusteilla ja uusilla koristeilla. Vitaran vanha 1,6-litrainen perusmoottori on korvattu nykymuodin mukaisella maitopurkkiturbolla eli yksilitraisella ja kolmesylinterisellä, pienellä bensapöristimellä. Sellainen on nykyään voimanlähteenä melkeinpä kaikissa kansanautojen perusmalleissa.Turboahdetusta pikkukoneesta on siis puristettu ulos 112 hevosvoimaa, mikä on linjassa kilpailijoiden kanssa. Tällaiset pikkuturbot tuottavat yleensä kivasti vääntöä kaupunkiajossa mutta hyytyvät maantiellä, ja näin on asian laita myös Vitarassa.Koeajomallissa ollut kuusivaihteinen automaatti ei ole hyvä pari näin pienelle moottorille. Taajamassa Suzuki on helppo ja vaivaton pyöriteltävä, mutta maantievauhdissa auto alkaa jojottaa vaihteita, kun vääntö ei tunnu riittävän.Tasaisessa satasen ajossa auto arpoo kutosen, vitosen ja jopa nelosvaihteen välillä, jos tie muuttuu hivenenkään jyrkemmäksi. Jo pieni, vauhtia tasaava kaasun painallus pakottaa auton vaihtamaan pienemmälle, mikä käy pian väsyttäväksi. Jos aikoo vetää raskasta kärryä, kannattaa suosiolla ostaa tehokkaampi 140 hevosvoiman malli.En ole kokeillut tätä Vitaraa manuaalivaihteilla, mutta muita Suzukeja ajaneena voin kuvitella, että pikkukoneen voimavarat toimisivat paremmin viisivaihteisen käsiaskin kanssa. Tämä yhdistelmä on jopa 2 500 euroa halvempi. Kuusivaihteisen manuaalin saa vain tehokkaampaan koneeseen.on Vitaran valttikortti, ja sohjosäällä se tuo kummasti varmuutta menoon. Ohjaus on hieman tunnoton, mutta toisaalta keveydessään huoleton.Neliveto on osa-aikainen, eli auto on lähtökohtaisesti etuvetoinen, mutta jakaa tarvittaessa voimaa muillekin pyörille.Keskikonsolin säätimestä voi kertoa autolle, miten olisi tarkoitus menetellä. Liukkaan kelin asetuksella auto pitää nelivetoa aktiivisemmin päällä ja haistelee pyörien lipsumista ohjauksen ja kaasun mukaan. Sport-asetuksella Vitara tuuppaa enemmän voimaa takapyörille ja on siis periaatteessa tunnokkaampi no­pealla mutkatiellä. Pikkumoottorilla urheilu käy kuitenkin nopeasti kalliiksi, kun auto vain nostaa kierroksia pienemmällä vaihteella ja kuluttaa enemmän bensaa.Parasta on, että nelivedon voi lukita vaikeita tilanteita varten. Lukkotilassa Vitara jakaa voimaa 50/50-suhteella eteen ja taakse. Tästä on aidosti apua vaikkapa umpilumisella mökkitiellä. Maavaraa on 18,5 senttiä. Tässä hintaluokassa samaan pystyy vain romanialainen Dacia Duster.Kumpikin on tavallaan nyky­ajan Lada. Halpa, monikäyttöinen ja luultavasti luotettava.Vitarassa on siis paljon ominaisuuksia ja nappuloitakin löytyy. Suzukin sisäilme vastaa hintaluokkaa ja on vuosikymmenten saatossa hiljalleen päivittynyt 1980-luvulta suunnilleen 2000-luvun alkuun.Vitara on selvästi karumpi sisältä kuin kilpailijansa, mutta kun auton tyyliin tottuu, sillä ei ole oikeastaan väliä. Ajotietokonetta ja trippimittaria säädetään mittariston reunoilla olevista pitkistä tapeista, ratin muoviset viikset huljuvat kädessä ja kosketusnäytön graafinen ilme on vuosikymmenten takaa. Kaikki kuitenkin toimii ja ohjaamossa istuu ihan mielellään. Niin halpa Vitara ei kuitenkaan ole, että ihan kaiken voisi antaa anteeksi.Ovikoteloiden muovi tuntuu käteen niin ohuelta, että sitä ei varmasti kannata pakkaskeleillä juuri potkia. Takakontin sivu­lokeroiden tilaa jakavat, irrotettavat muovilärpäkkeet tuntuvat olevan kuin pääsiäismunasta.Takakontin sulkeminen myös on taitolaji. Ovi rämähtää, mutta ei aina sulkeudu kunnolla. Koeajon aikana jouduin usein pysäyttämään auton ja läimäisemään luukun vielä uudestaan kiinni. Ei tällaista uudessa nykyautossa enää oikein jaksaisi. Kolhojen muovien käytöstä kärsii myös äänieristys.Viikon päätteeksi huomaan kuitenkin symppaavani Vitaraa ja tavallaan myös tykkääväni autosta. Vitara on rehellinen. Se on edullinen nelivetopeli, joka kulkee talvella huolettomammin kuin etuvetoiset kilpailijat, ja vakiovarustelu on antelias. Kaiken nykytekniikan keskellä ihmetyttää silti perin yksinkertainen puute: ajovalot täytyy muistaa naksauttaa itse päälle ja pois. Se on nykyään harvinaista.Vitarasta on saatavilla myös kalliimpi GLX+-varustelu, jonka olennaisimmat lisät perusmalliin ovat sadetunnistin, taittuvat peilit, avaimeton lukitus ja mokkanahkapenkit. Käsi ylös: kuinka moni tarvitsee tällaiseen autoon mokkanahkapenkit?