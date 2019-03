Jaguarin sähköauto I-Pace on vuoden auto, mutta valinta tuli täpärästi

Auto

autoksi on valittu Jaguarin nelivetoinen täyssähköauto I-Pace.Palkinto on eurooppalaisten autoalan lehtien yhdessä myöntämä ja itse valinnan teki eurooppalaisista autotoimittajista koostuva raati.vuonna valinta oli tiukempi kuin koskaan autopalkinnon 55-vuotisessa historiassa, sillä toiseksi tullut Alpine A110 sai äänestyksessä tasapisteet ja voittaja valittiin autojen saamien ykkössijojen perusteella.Alpine A110 on ranskalaisen Renaultin valmistama kaksipaikkainen urheiluauto, jota ei myydä Suomessa.vuoden autoksi voi päästä auto, joka on myynnissä vähintään viidessä Euroopan maassa ja jota on myyty vähintään 5 000 kappaletta.Ehdokkaita oli yhteensä seitsemän, ja niitä testattiin erilaisissa olosuhteissa.Tänä vuonna autojen talviajotestejä tehtiin myös Suomen Ivalossa.ehdokkaina olivat tällä kertaa Citroën C5 Aircross, Ford Focus, Kia Ceed, Mercedes-Benz A ja Peugeot 508.Kaikki ehdokkaat tulivat markkinoille kuluneen vuoden aikana.Valinta julkistettiin maanantaina Sveitsissä Geneven automessuilla. Euroopan suurimpiin autoalan tapahtumiin kuuluvat Geneven automessut avataan yleisölle torstaina.