Auto

Automessuilla hienot autot ovat nostalgiaa ja käytännölliset todellisuutta, mutta muutos on ovella

Geneve

Geneven

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esityksiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eikä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perusominaisuuksiensa

Automessuilla

Kalliit

Jotain

autonäyttely on ensikertalaiselle hämmästyttävä kokemus.Autoja näyttää olevan silmänkantamattomiin, ja ensimmäisenä lehdistöpäivänä 15 minuutin välein jollakin esittelypisteellä käynnistyy uuden mallin esittelyshow.Varsinkin suurimmilla automerkeillä ne muistuttavat videoineen ja ääniefekteineen Weekend-festivaalin dj-esitystä.Ferrarin esittelypisteen yllä roikkuu äänijärjestelmä, jollaisella selviäisi Helsingin jäähallin rockkeikasta.Ferrarin keikkasetissä on tosin vain yhtiön uuden F8 Tributo -mallin moottorin pärinää ja dramaattisia jysähdysefektejä.jatkuu täyden työpäivän ajan, aamukahdeksasta neljään iltapäivällä.Välillä show’n aiheena ovat tosin aivan tavalliset autot, joita nähdään Suomenkin kaduilla ja teillä seuraavien vuosien aikana.Sellaisia kuin Renault Clio, Peugeot 208 ja Škodan pienempi katumaasturi Kamiq, joka on niin tavallisen näköinen, että sitä on vaikea löytää näyttelypisteellä heti Škodan muiden mallien joukosta.Jos uusi Kamiq ei osoittaudu täysin epäonnistuneeksi tekniikaltaan, niin sille voi odottaa menestystä Suomessa, jossa suositut autot ovat olleet aina käytännöllisiä ja huomaamattomia.massaan sulautuminen ole pelkästään suomalaisten autonostajien piirre.Kaikkialla Euroopassa on myyty viime vuosien ajan paljon keskikokoisia tai pieniä katumaastureita, jotka eivät ole maastoautoja, vaan korkeita ja muutenkin vähän tavallista tilavampia viisiovisia henkilöautoja.Niihin on helpompi kiivetä kuin perinteisiin pikkuautoihin, niissä istutaan vähän korkeammalla, joten ne tuntuvat turvallisemmilta, ja niihin saa yleensä lastattua helposti sisään lapsia ja tavaraa.Pohjoisessa asuville on lumitalvina iloa myös katumaasturin korkeasta maavarasta.takia katumaasturit tuppaavat muistuttamaan toisiaan. Ne ovat kulmikkaita ja korkean keulansa takia raskasliikkeisen näköisiä.Jotkut autovalmistajat pyrkivät häivyttämään katumaasturien möykkymäisyyttä ja tekemään katumaastureistaan sulavamman näköisiä yksityiskohtien muotoilulla.esitellään lehdistölle uutuusautoina sekä valmiita, yleensä jo tämän vuoden aikana myyntiin tulevia malleja, sekä kehittelyvaiheessa olevia konseptiautoja, joita aiemmin myös prototyypeiksi nimitettiin.Myyntiin tulevat katumaasturit eivät näyttäneet herättävän Genevessä ensimmäisenä päivänä valtavaa kuhinaa.Enemmän kiinnostusta herättivät kehitteillä olevat katumaasturimallit, joista avaruusalusta muistuttava futuristinen Aston Martin Lagonda -sähkökatumaasturi on utopistinen ja jo lähtökohtaisesti pienelle ja erittäin varakkaalle ostajakunnalle suunnattu auto.Paljon realistisemmalta näyttää Alfa Romeon Tonale, jossa oli 1960-luvulta periytyvää sulavuutta. Kehitysmallista syntyy mahdollisesti lähivuosina markkinoille tuleva lataushybridiauto.urheiluautot ja superautot kiinnostavat yhä, kuten olemme vuosikymmenten ajan tottuneet lukemaan automessuilta kirjoitetuista uutisista.Valokuvaajat, autobloggarit ja autofanit tuijottivat lasittunein silmin Ferrarin, Aston Martinin ja Koenigseggin uutuusmalleja.Niissä konkretisoituu vuosikymmeniä vanha idea ylivoimaisesta tekniikasta, parhaimmasta muotoilusta ja samalla myös ylimielisimmästä suhteesta ympäröivään maailmaan.on silti muuttumassa ihmisen ja auton välisessä suhteessa.Vielä urheiluautokonseptejakin enemmän väkeä vetivät kehitysvaiheessa olevat pienet ja erikoisen näköiset sähköautot, kuten Fiat Centoventi ja Citroën Ami One.Ne ovat esimerkkejä kulkuneuvoista, joita ei tarvitse ostaa välttämättä omaksi ja joiden käyttämiseen ei liity ajatus muusta maailmasta eristäytymisestä.