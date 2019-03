Geneven autonäyttelyn hittejä olivat tulevaisuuden pikkuautot: yhtä voi ajaa ilman korttia ja toisen ulkoasua voi muokata mielensä mukaan

Auto

Geneven autonäyttelyn hittejä olivat tulevaisuuden pikkuautot: yhtä voi ajaa ilman korttia ja toisen ulkoasua

Geneve

Suomessa

Genevessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hilpeästä

Myös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

vastaan tulevat autot ovat enimmäkseen tuttuja farmareita ja katumaastureita, mutta sähköllä kulkeva pieni kaupunkiauto näyttää varsinkin Euroopan suurkaupungeissa varteenotettavalta vaihtoehdolta.Geneven autonäyttelyssä esitellyissä minimalleissa on myös vaihtoehto suomalaisten tuntemalle mopoautolle.Pienet kaupunkiautot eivät ole sinänsä uusi keksintö. Kolmipyöräisen Messerschmittin kaltaiset menneiden aikojen miniautot ovat jääneet keräilykohteiksi, kun taas 25 vuotta sitten esitellyt kaksipaikkaiset Smartit ovat yhä tuotannossa, ja nykyiset mallit liikkuvat sähköllä.suurta huomiota saivat uuden ajan pienet sähköautot, joista mielenkiintoisimmat ovat vielä kehitysvaiheessa.Fiatin esittelemä Centoventi on täyssähköinen auto, jonka ulkoasua ja sisätiloja voi muokata mielensä mukaan. Käyttäjä voi ostaa valtaosan varusteista verkosta ja asentaa ne paikalleen itse. Matkustajan etuistuimen tilalle saa lasten turvaistuimen, tyhjään kojelautaan voi kiinnittää tarvitsemansa varusteet ja perusmittariston paikalle saa suuren monitoiminäytön.Centoventin katossa on aukko, jonka paikalle voi valita kattoluukun, tavaratelineen, suksitelineen tai aurinkopaneelin, joka ylläpitää auton ilmastointia ja näyttöjä pysäköinnin aikana.Perusvarusteena autossa on yksi akku, jossa riittää virtaa sadan kilometrin ajoon, mutta akkuja saa autoon enimmillään viisi, jolloin toimintamatka yhdellä latauksella on 500 kilometriä.muotoilustaan huolimatta Fiat Centoventi on mitoiltaan normaali pieni auto. Siinä on tilaa neljälle ihmiselle, ja sen huippunopeus on 150 kilometriä tunnissa, joten sen käyttö ei rajoitu pelkästään viidenkympin alueella liikkumiseen.Fiatin ajatuksena on, että Centoventi soveltuisi sekä perinteisen yksityisomistukseen että yhteiskäyttöön. Käyttäjiä varten perustettaisiin verkkokirpputori, jossa he voisivat ostaa ja myydä auton varusteita. Lisäksi auton takavalojen välissä on näyttöruutu, jolla voi antaa tiedotteita muille autoilijoille silloin kun auto on pysähtynyt. Kaiken lisäksi käyttäjä voi myydä näytölle myös mainostilaa ja ansaita rahaa liikenteessä liikkuessaan.Citroën esitteli oman kehitysmallinsa Ami Onen. Fiatia selvemmin kaupunkikäyttöön ja nuorille suunnatun auton huippunopeus on vain 45 kilometriä tunnissa. Mopoauton tavoin kaksipaikkaista Ami Onea voi kuljettaa ilman ajokorttia.Citroënin ajatuksena on, että Ami Onen voi ostaa omaksi tai vuokrata yhteiskäyttöjärjestelmän kautta myös lyhyeksi ajaksi. Auton mittaristona toimii oma älypuhelin, jonka kautta auto saa käyttäjän tiedot ja asetukset.Auton tuotantokulut halutaan pitää pieninä, ja siksi esimerkiksi auton ovet ovat kummallakin puolella identtisiä. Näin tehtaalla ei tarvitse olla omaa tuotantolinjaa oikean ja vasemman puolen oville kuten normaalissa autonvalmistuksessa.