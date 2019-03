Auto

Lapissa testattu robottibussi käväisi Helsingissä, oikeassa kaupunkiajossa se voisi olla parin vuoden päästä

Uusi

Gacha

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sensible 4:n

Vasta