Autoalalla kuohuu, mutta messuilla tuhannen hevosvoiman urheiluautojen pinta kiiltää kuin ennenkin

myrskyn kourissa.Niin voisi ainakin luulla: Sähköllä toimivat autot yleistyvät, vaikka latauspisteitä on yhä harvassa. Samaan aikaan vanhat saastuttavat dieselautot uhkaavat joutua käyttökieltoon, ja uusia dieselautoja haluaa ostaa enää harva.Myös kahden vuoden päästä EU-maissa kiristyvät päästörajat aiheuttavat stressiä autovalmistajille.huolimatta eurooppalaisilla automarkkinoilla menee kuitenkin varsin hyvin.Tammikuussa autoja myytiin hieman vähemmän kuin vuoden 2018 tammikuussa, mutta siitä huolimatta määrä oli toiseksi suurin kymmeneen vuoteen.torstaina yleisölle avautuneilla Geneven automessuilla autoala näytti kukoistavalta. Yhdentoista päivän aikana tapahtumaan odotetaan liki 700 000 kävijää, vaikka suurten automessujen yleisömäärät ovat olleet lievässä laskussa.Se ei tarkoita välttämättä sitä, että autot eivät enää kiinnostaisi ihmisiä.Kaikki suuret autovalmistajatkaan eivät enää halua olla mukana kaikissa suurissa autoalan tapahtumissa, koska autojen markkinointi tapahtuu entistä useammin sosiaalisessa mediassa.Kalliiden messuosastojen pystyttäminen ja valojen alla seisovien autojen kiillottaminen ei ole ainoa tapa saada potentiaalista ostajaa kiinnostumaan uudesta automallista.vuonna Genevestä puuttuivat muun muassa Fordin, Opelin ja Hyundain autot. Myöskään vuoden auton tittelin I-Pace sähkömaasturillaan messuilla voittanut Jaguar ei ollut läsnä.Volvo on jättänyt väliin jo useammat suuret automessut, ja vaikka se on kieltänyt lopettaneensa niihin osallistumisen kokonaan, Volvoa ei nähty Genevessäkään.Sähköautoja valmistava ja erityisesti Teslan kanssa kilpaileva tytäryhtiö Polestar oli sen sijaan Genevessä mukana näkyvästi.automallien esittelytilaisuudessa oli tänä vuonna mukana myös yllättävän paljon vanhoja museoautoja.Useissa tapauksissa ne liittyivät näytteilleasettajan juhlavuoteen ja historiaan. Esimerkiksi tänä vuonna 100 vuotta täyttävä Citroën oli tuonut osastolleen useita takavuosien mallejaan, kuten ensimmäisen etuvetoisen Citroënin, Traction Avantin, joita valmistettiin vuosina 1934–1957.ja kauniisti entisöidyt autot erottuvat edukseen myös persoonattomien näköisten uusien arkiautojen seassa.Suurin osa messuvieraista ostaa Sveitsissäkin käytännöllisen auton, ja vain hyvin harvat valitsevat tuhathevosvoimaisen superauton.