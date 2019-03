Auto

Mercedes teki perheauton, jonka karu varustelu ja kallis hinta saavat miettimään, kenelle näitä myydään

paljon olisit valmis maksamaan 85 lisälitrasta peräkontissa, 9 senttimetriä korkeammasta istuma-asennosta ja 19 millimetriä leveämmästä hartiatilasta?Mercedes-Benzin uusi B-sarja tarjoaa harvinaisen katsauksen siihen, mitä tila maksaa.Kyseessä on viime vuonna julkaistun uuden A-sarjan viistoperän isovelimalli, jota on venytelty sisätiloiltaan vähän joka suuntaan. Mallien moottori- ja varustevaihtoehdot ovat yhtenevät.B-sarja on A-sarjaa kalliimpi 6 000–7 500 eurolla. Hinnaston yläpäässä haitari kapenee siten, että tehokkaimman B 250 -mallin hintaero vastaavaan A-sarjalaiseen on enää 2 050 euroa.Koska B-sarjan ainoa merkittävä ero A-sarjaan verratessa ovat isommaksi koverretut sisätilat, tuntuu hintalappu melko ronskilta. Autojen ulkomitat täsmäävät millilleen korkeutta lukuun ottamatta.Henkilöautojen kokoluokittelussa B-sarja sijoittuu tila-autojen lokeroon. Mercedes käyttää itse nimitystä Sports Tourer.mennään vahvasti lapsiperheet edellä.“Me olemme luoneet perheauton uudelleen. Toiseksi paras syy perustaa perhe”, julistavat Mercedeksen mainokset.Samantyyppisiä viisipaikkaisia pieniä tila-autoja ovat esimerkiksi Ford C-Max, Volkswagen Golf Sportsvan ja BMW:n 2-sarjan Active Tourer.Todellisuudessa B-sarjalaisesta ei tarvitsisi edes puhua tila-autona. Sitä ei tulla näkemään 7-paikkaisena ja sen tavaratila on toistasataa, litraa todellisia tila-autoja pienempi.Ei auto silti ahdas ole. Tavaratilaa on 455 litraa. Siirrettävät takapenkit kasvattavat takaluukkua yli 700 litraan, mutta ratkaisu eliminoi mahdollisuuden kuljettaa takana jalallisia matkustajia.Helpoiten B-sarjan hahmottaa varsinaisten tila-autojen alapuolelle sijoittuvana isona viisiovisena autona.Perinteisesti tila-autot asettuvat ajettavuudessa jonnekin surkean ja siedettävän väliin. Mutta koska Mercedes ei ole tila-auto, ei se myöskään tunnu sellaiselta.Ensimmäisistä ratin pyöräytyksistä alkaen tietää olevansa liikkeellä hieman laadukkaammalla autolla.Ohjaus on jämäkkä ja täsmällinen, eikä sähkötehostuksesta johtuva aavistuksen videopelimäinen tuntuma häiritse.B 180 -mallinumeron koeajoauto on varustettu nelisylinterisellä 1,3 litran bensakoneella. Moottori on vähän kuluttava ja kokoisekseen hämmästyttävän ärhäkkä.jaksaa hienosti myös kovemmissa nopeuksissa. Siinä missä vanhat pikkumoottorit huusivat moottoritiellä äänensä käheäksi ja hörppivät litratolkulla bensiiniä, on Mercedeksen esitys eleetön ja elegantti.Potkaisemalla kaasupolkimen aivan pohjaan löytyy koneesta vielä reserviä vaivattomiin ohituksiinkin.Seitsemänpykäläinen automaattilaatikko pitää kierrokset maltillisina ja sylinterinlepuutus suitsii matka-ajon kulutusta.Alakierroksiin luottavan bensiinikoneen luonne paljastuu, kun ajotilan vaihtaa sport-asetukseen. Eleetön lipuminen on tiessään. Ajaminen muuttuu vaivaannuttavaksi revittämiseksi, kun vaihteisto päästää kierrokset karkaamaan urheilullisesti aivan liian korkealle. Vakioasetus tulee palautettua salamannopeasti.Ajossa B-sarjalainen tuntuu laadukkaalta ja miellyttävältä, mutta samaa ei voi sanoa sisustasta. Koeajoauto ei ole halvinta karvalakkimallia, mutta edes 800 euron Progressive-varustelu ei tuota vielä minkäänlaista premium-elämystä.Auton sisäpuoli on kauttaaltaan harmaa ja vailla yhtäkään katsetta vangitsevaa yksityiskohtaa. Käsisäätöiset penkit on verhoiltu tekonahalla ja kankaalla, kojelauta on pehmeää muovia. Ohjauspylvästä peittävää mustaa kangassäkkiä ei ole edes yritetty piilottaa.Ohjaamoon mahtuu pari hämmentävää materiaaliratkaisua. Vaakasuorat ovenkahvat näyttävät kromatusta pölynimurin putkesta sahatuilta. Ovissa ja kojelaudassa on harjatusta alumiinista tehdyt isot upotukset, jotka voisi olla leikattu astianpesukoneen ovesta. Kodinkone-estetiikka alleviivaa sisustan arkisuutta.Kojelautaa hallitsee Mercedes-Benzin uusi mittaristo, joka on käytännössä metrin levyinen tablettitietokone. Mittaristo ja keskinäyttö ovat samaa paneelia.kutsuu uutta ohjaamojärjestelmäänsä ytimekkäästi nimellä MBUX. Siihen kuuluu myös puheohjaus. Valitettavasti sitä ei ole saatavissa suomeksi, sillä se toimii yllättävän hyvin. Esimerkiksi keskinäytön näkymää navigaattorin ja audiosoittimen välillä voi vaihtaa puhekomennolla molemmat kädet ratissa. Myös auton ilmastoinnin sanallinen ohjaaminen onnistuu pienen harjoittelun jälkeen.Kuten varmasti keskimääräisellä suomalaisella jurolla, menee itsellänikin tovi aikaa tottua siihen, että puhun yksin englantia auton kanssa. Kun höpöttely alkaa luonnistua, tuntuu se alkuinnostuksen laannuttuakin tarpeelliselta. Ajonaikainen nappien räplääminen jää lähes tyystin pois.Järjestelmän käyttöä rajoittaa se, ettei se ymmärrä suomenkielisiä nimiä tai osoitteita, joten puhelimen ja navigaattorin käyttö on lähes mahdotonta. Jonkin verran Mersua voi juksata lausumalla puhelinluettelon nimet englanniksi. Äidille soitetaan komennolla “Call Eiti”.Puheohjaus on vakiovaruste, mutta B-sarjan lisävarustelista on toki mersumaisella tyylillä valtava. Katalogista selviää muun muassa se, että ohjaamon alumiinikoristeet ovat nekin ylimääräinen varuste: “H44 Somiste-elementti, autoveroton hinta 200 euroa.”Maksullisilla varusteilla autoon saa kaivattua laadun tuntua ja yksityiskohtia. Nahkaverhoilu maksaa 2 000 euroa, sähköllä säätyvät istuimet 500 euroa. Koeajoautossa on myös lähes 3 000 euron navigointi- ja peilipaketti, johon kuuluu peruutuskamera. Aktiivinen vakionopeudensäädin ja muut sähkötoiminnot ovat niin ikään lisämaksullista tavaraa.Tästä päästään B-sarjan oikeaan ongelmaan. Hinnasto alkaa 37 000 eurosta. Jo se on paljon rahaa tämän kokoisesta autosta.Tuhansia euroja halvempi A-sarjan Mercedes on jo kokoisekseen tilava ja yksi viistoperäluokan moderneimmista autoista. Toki vanha sanonta kuuluu, että köyhälle kaikki on kallista, mutta on vaikea kuvitella, että B-sarja olisi kenellekään A-sarjaa suurempien intohimojen kohde.ajaminen tuntuu mukavalta, auto on suunniteltu sisätilojen koon ehdoilla. Ajoasento on A-sarjaa kymmenkunta senttiä korkeammalla, mikä korostaa hyötyajoneuvotunnelmaa. Toisin kuin näppärää A-sarjaa, ei tätä voi kuvitella vievänsä kesäiltana mutkaisille teille tunnelmoimaan.Perheautoja ostetaan tarpeeseen ja yleensä tarpeen kanssa käsi kädessä kulkee järki.Mercedeksen lähtöhinnan päälle saa pinota muutaman tonnin aivan välttämättömiäkin varusteita varten. Vielä varsin askeettisesti varustellun koeajomallin hinta on yli 44 000 euroa.mahtuvat melkein kaikki C-segmentin farmarit. Esimerkiksi Ford Focus Vignale -luksusmallin saa 40 000 eurolla jo lähes kaikilla mahdollisilla tehdasasenteisilla lisävarusteilla.Raha riittää helposti myös lähes mihin tahansa keskikokoiseen tila-autoon, kuten Volkswagen Touraniin tai Ford S-Maxiin.Isommista farmareista kilpailukykyisesti hinnoiteltuja ovat muun muassa Ford Mondeo, Volkswagen Passat, Subaru Levorg ja Skoda Octavia, joista viimeisen saa Mercedeksen hintaan jo todella hyvin varusteltuna. Pari lisätonnia lisää listan jatkoksi Volvo V60:n.enemmän muiden autonvalmistajien hinnastoja selaa, sitä vähemmän B-sarjalaisen ostamiseen löytyy järkisyitä. Markkinarako A-sarjan, isompien Mercedesten ja muiden valmistajien tilavampien autojen välillä on erittäin kapea.B-sarjan voikin kuvitella tulevan ajankohtaiseksi elämäntilanteessa, jossa merkkiuskollisuutta on vaalittu jo vuosikymmeniä, isolle autolle ei ole varsin tarvetta eikä rahojakaan tarvitse enää niin laskea.Korkea istuma-asento saattaa olla kaupat ratkaiseva ominaisuus monelle eläkepäiviä viettävälle johtotähden kuljettajalle.