Korean diesel­mammutti Santa Fe edustaa suku­puuttoon kuolevaa auto­luokkaa ilmasto­tietoisessa maailmassa

alkupuolella korealaiset Hyundai ja Kia alkoivat myydä autojaan myös Suomessa. Hyundai oli yrittänyt murtautua pohjoisen markkinoille aiemminkin 1990-luvulla, mutta se ei kantanut hedelmää. Kolmas korealainen, Ssangyong, naurettiin Musso-maastureineen suoraan ovesta ulos.Olin juuri ajokortin saanut nuori kloppi ensimmäisessä autoalan työpaikassani, kun Hyundaita ja Kioja alkoi valua markkinoille. Ne tuntuivat heppoisilta Toyotan muovikopioilta, joiden ainoa myyntivaltti oli halpa hinta ja pitkä takuu.Oli Hyundailla hienompiakin malleja. Sellaiseksi tarkoitettu Sonata oli ensin outo jäljitelmä Jaguarista, kunnes se jalostettiin halvaksi kopioksi Audi A6:sta. Mutta korealaiset oppivat nopeasti.Jos joku olisi antanut minulle silloin kristallipallon käteen ja tarjonnut aikamatkan tämän vuoden 2019 Hyundai Santa Fen kyytiin, en olisi uskonut, miten paljon edistystä voi tapahtua.Sitäkään en olisi uskonut, että Hyundaihin voisi uutena lyödä 70 000 euron hintalapun.Tuhti Santa Fe -katumaasturi on Hyundain lippulaivamalli. Se on liki kaksi metriä leveä ja vajaat viisi metriä pitkä dieseldinosaurus, jolla vieras korealainen autonvalmistaja sai aikanaan lyötyä kiilansa oven väliin Amerikan markkinoille.Siellä on yhden maitopurkinkin kuljettamiseen ollut tapana hankkia taistelupanssarin kokoinen auto, ettei nyt vain kauppareissulla sattuisi mitään, ja tapa levisi hyvin nopeasti meillekin.Tässäpä tämä nyt sitten on, Aasian uusin näkemys yhdysvaltalaisesta nahan, teräksen ja isohkoa perävaunua vetävän dieselin liitosta. Santa Fe on siis päivitetty neljänteen mallisukupolveensa ja viikon talvikoeajon perusteella voi sanoa, että se on jyhkeä ja tilava ja täyttää ne odotukset, jota tällaiselle autolle voi asettaa. Hinta on silti jyrkkä.Suomessa Santa Fetä myydään vain yhdellä moottorilla, entuudestaan tutulla 2.2 litran turbodieselillä. Se tuottaa tällaisen kaksi tonnia painavan auton liikuttamiseen aivan riittävät 200 hevosvoimaa ja 440 newtonmetriä vääntöä.Nollasta sataan kiihdyttäminen tyhjällä autolla vie kymmenisen sekuntia. Se ei ole huima luku, mutta Santa Fe tuntuu numeroarvojaan virkeämmältä. Siitä lienee kiittäminen uutta kahdeksanvaihteista automaattia, joka osaa fiksusti hyödyntää moottorin parasta vääntöaluetta.Santa Fe on hitusen venynyt edellismallista, ja se on seitsemän senttiä pidempi kuin pahin kilpailijansa Škoda Kodiaq, vaikka jälkimmäinen näyttääkin laatikkomuotoilunsa ansiosta isommalta.Viisi aikuista mahtuu siis mukavasti kyytiin ja kaksi pienempää ihmistä vielä taakse. Kaikki mallit ovat seitsemänpaikkaisia. Takimmaiset apuistuimet taittuvat esiin takakontin pohjalta ja takapenkki siirtyy kiskoilla sen verran, että ainakin lapset mahtuvat istumaan lisäpenkeillä.Kuskin muhkeassa penkissä istuessa ymmärtää, mikä tällaisen ison auton viehätys on. Nahkaverhoillun metallikasan sisällä on turvallinen olo. Ulkomaailman elämöinnistä ja rengasmelusta ei juuri tarvitse häiriintyä. Hyundai on panostanut äänieristykseen kiitettävästi. Alusta kylläkin päästää tien röpöjä ja saumoja turhan paljon läpi auton hintaluokkaan nähden.Sisätilat ovat viihtyisät ja paremmilla varustetasoilla varsin miellyttävät. Ainoa erityinen kauneusvirhe tässä on ovissa ja kojelaudassa juokseva, hiilikuitua jäljittelevä koristelista, joka näyttää lähinnä autotarvikeliikkeiden rihkamaosaston ralliteipiltä. Onneksi se on niin ohut, ettei sitä välttämättä edes huomaa.Santa Fen saa etuvetoisena alkaen 50 000 eurolla tai nelivetoisena alkaen 64 000 eurolla. Iso hintaero selittyy sillä, että halvimman varustetason saa vain etuvetomalliin.Identtisesti huippuvarustellun etuvetomallin ja nelivetomallin hintaero onkin sitten mielenkiintoisempi. Parhailla varusteilla etuvetoinen Santa Fe maksaa 58 000 euroa, kun samoilla varusteilla nelivedosta joutuu maksamaan lisää peräti 9 000 euroa. Korkeimman Style-varustelun nelivetomalli maksaa siis 67 000 euroa.Ellei aio vetää raskasta perävaunua tai joudu säännöllisesti ajamaan vaikeakulkuisilla mäkiteillä, voinee huoletta valita etuvetomallin. Nyt testattu nelivetomallikin on käytännössä etuvetoinen suurimman osan ajasta, esimerkiksi maantiellä. Hyundain sähköinen nelivetojärjestelmä jakaa voimaa kaikille pyörille vain tarpeen mukaan, kuten muutkin nykyiset älykkäät nelivedot.Täysveto houkuttelee ainakin ajamaan paikkoihin, joihin normaalisti ei menisi, ja näin kävi koeajollakin. Auto kulki mutkateiden sohjossa niin vakaasti, että yritin väkisin etsiä hankalampia teitä. Myöhäisen talvi-illan pimeydessä löysin lopulta itseni pussinperästä Nuuksion kansallispuistosta, jäiseksi auratun mökkitien päästä.Maahantuojilla on tapana asentaa talvella koeajettaviin lehdistöautoihin kitkarenkaat melun vähentämiseksi. Nastaton rengasvalinta ei nyt kuitenkaan ilahduttanut tilanteessa, jossa kahden tuhannen kilon painoinen citymaasturi alkoi luisua peilijään päällä paikaltaan suoraan ojaan.Pienellä miettimisellä ja mittailulla auton sai silti ajettua ulos kiipelistä. Etuveto olisi saattanut jäädä siihen.Kokonaisuutena Santa Fe on kelpo citymaasturi. Halvempiinkin varustetasoihin sisältyy moderni ja varsin runsas kattaus tekniikkaa, ja kaikki toimii vähintään yhtä hyvin kuin kilpailijoilla.Varsinkin itseajava kaistaohjaus on yllättävän skarppi. Auto pystyy ohjaamaan itseään hyvinkin mutkaisella tiellä. Vakionopeudensäädin tosin on vähän hidasälyinen.Jos jollain yhä on jutun alussa kuvattuja ennakkoluuloja halvoista korealaisista, ne voi jättää kaupan ovelle. Auto saisi todella silti olla halvempi. Seitsemällä alkava hintalappu on posketon, kun esimerkiksi yhtä tilavan ja hyvän neliveto-Kodiaqin kalleimpaan varustetasoon pääsee kiinni noin 60 000 eurolla.Rahaa vastaan pitää keksiä pientä erikoisuutta, ja Hyundaissa tällainen ominaisuus on itsestään aukeava takaluukku.Kauppakassit käsissä ei siis tarvitse edes heilauttaa jalkaa takapuskurin alla kuten avaimettomissa systeemeissä yleensä, vaan auto tunnistaa luukkua kohti kävelevän kuskin ja avaa kontin ilman elettä.Ominaisuus tuntuu lähinnä turhalta, varsinkin kun auto availee luukkua välillä sitten itsekseen pyytämättä ja yllätyksenä, kun auton ympärillä kävelee muuten vain.Pienemmän Tucsonin koeajolla huomiota herättivät surkeat ajo- ja kaukovalot. Santa Fessä valoteho on kohtalainen, mutta kaukana markkinoiden kärjestä. Kalleimman varustetason kääntyviä kaarrevaloja ei meinaa edes huomata.Nykymaailmassa tällaiset dieselkäyttöiset nahkamaasturit alkavat tuntua dinosauruksilta. Santa Fe ei ole kokoisekseen erityisen janoinen, mutta näilläkin päästölukemilla auton hinnasta on pelkkää veroa 18 000 euroa. Mallisto kaipaisi kunnollista hybridiä.Santa Fen myynti Suomessa on samaa tasoa kuin ökyportaan Volkswagen Touaregin, muutama kymmenen kappaletta vuodessa. Hyundain eduksi voi todeta, että muikeasti vääntävää V6-konetta lukuun ottamatta Volkkarissa ei ole mitään niin erityistä, että siitä tekisi mieli maksaa vielä 40 000 euroa enemmän kuin tästä.