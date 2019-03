Auto

Seat Tarraco on 7-paikkainen VAG-auto ihmisille, jotka eivät halua ajaa Škodalla

Seat Tarracon arvio on luontevinta aloittaa muutamalla sanalla Škoda Kodiaqista. Vuonna 2016 esitelty Škodan keskikokoinen katumaasturi on osoittautunut hitiksi ympäri maailmaa. Tähän mennessä autoa on myyty jo lähes 300 000 kappaletta.