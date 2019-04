Auto

Alfa Romeo Giulia on kuin rannekello: ilmankin pärjäisi ja paljon halvemmankin saisi, mutta tällaisella pystyy

kuljettaja joutuu vastaamaan useimmiten kahteen kysymykseen. ”Eikös se ole hirveän kallis?” ja ”Onko ollut paljon vikoja?”Kysymyksiin tiivistyvät olennaisimmat italialaismerkkiin liittyvät uskomukset. Suomessa myytävistä Alfa Romeoista kallein, Stelvio-katumaasturin tehoversio maksaa toki 140 000 euroa, mutta valtaosa kaduilla liikkuvista Alfoista on maksanut ­uutena saman verran kuin esimerkiksi vastaavan kokoinen Volkswagen tai Volvo.Toinen kysymys perustuu siihen, että takavuosien Alfa Romeot olivat monessa mielessä arvaamattomia ja herkkiä erilaisille pikkuvioille. Tällä vuosikymmenellä myynnissä olleet mallit ovat osoittautuneet luotettavammiksi, joidenkin Alfa-fanaatikkojen mielestä myös tylsiksi.Alfa Romeon brändiin liittyy urheilullisuus, ja mielikuva on nyt entistä vahvempi, kun merkki palasi tänä vuonna Formula 1 -sarjaan.Enemmän tai vähemmän järkevien pienten mallien jälkeen Alfa Romeo toi kolme vuotta sitten markkinoille uuden Giulian, joka on D-segmentin eli ylemmän keskiluokan urheilullinen porrasperämalli. Se oli myös ensimmäinen takavetoinen Alfa Romeo 24 vuoteen.Kaiken lisäksi Giuliasta tuotiin ensimmäisenä myyntiin mielipuolinen Quadrifoglio Verde -versio, jossa on 510-hevosvoimainen Ferrarin moottori. Tänä keväänä Geneven autonäyttelyssä siitä esiteltiin Racing Edition -malli, joka on viritetty vielä vähän tehokkaammaksi ja kevyemmäksi.Useimmat viime vuosina myydyt Giuliat ovat olleet maltillisempia bensamalleja ja varsinkin dieseleitä. Hieman enemmän urheilutunnelmaa on tehokkaammissa Q4-nelivetomalleissa, joista koeajoon päätyi 210-hevosvoimainen diesel.joutuvat heti koville, sillä musta dieselauto tuo ensimmäisenä mieleen Audin tai Mercedes-Benzin. Varsinkin takaviistosta katsoen Giulia muistuttaakin paljon Audi A4:ää. Akseliväli on autoissa millilleen sama ja muutkin mitat lähellä toisiaan.Edestä auton tunnistaa oitis Alfa Romeoksi, samoin sisältä. Ratin ja pyöreiden putkien pohjalle sijoiteltujen viisarimittarien muotoilu poikkeaa monista nykyautoista, ja Alfan henki välittyy, vaikka jäähdytysnesteen lämpömittarissa ja bensamittarissa onkin ”acqua” ja ”benzina” -tekstien sijasta tavanomaiset symbolit.Nelivetoista Giuliaa myydään vain kalleimman Veloce-tason varusteilla, joihin kuuluu nahkaverhoilu, tässä tapauksessa vähän herraskaisesti ruskea. Vaihtoehtona on myös punainen ja musta nahka.Vanhojen Alfa Romeoiden persoonallisiin, toisin sanoen ärsyttäviin piirteisiin on kuulunut hankala ajoasento, mutta Giu­liassa rattiin ei tarvitse kurottaa, ja sähkösäätöisen penkin saa helposti oikeaan asentoon. Moottorin käynnistysnappi on ferrarimaisesti ratissa.Etuistuimilla leveä keskikonsoli vie sivusuunnassa tilaa, mutta kun takapuoli on melkein kiinni lattiassa, niin pään päälle jää mukavasti tyhjää.Toisin kuin takapenkillä, jossa 172-senttisen ihmisenkin pää ottaa reunapaikoilla jyrkästi laskevaan kattoon. Keskipaikalla taas dominoi kardaanitunneli, joka vie kaiken jalkatilan.Takakontissa on periaatteessa tilaa 480 litraa, ja kun selkänojat kääntää alas, niin takaikkunan alta voisi ujuttaa kyytiin litteitä, mutta ei kovin leveitä esineitä, koska takaluukku on pieni.On helppo ymmärtää miksi Giuliaa ei näe taksikäytössä.on Alfa Romeon vanha mallinimi, mutta nykyinen Giulia ei ole mikään retroauto, vaan nykyteknologiaa täynnä oleva ajopeli. Sen halvimpaan vakiovarustukseenkin kuuluvat muun muassa törmäysvaroitin, kaistavahti ja rengaspaineiden valvontajärjestelmä.Moniin hipaisunäyttö- ja valikkokeskeisiin nykyautoihin verrattuna se on kuitenkin aika perinteinen: ilmastointia ja lämmitystä säädetään nupeilla ja painikkeilla, vakionopeussäätimessä on vain yksi asetus kerrallaan, eikä kuuden ja puolen tuuman keskusnäyttöä kannata tökkiä sormella, koska toiminnot valitaan saksalaiseen tyyliin istuinten välissä olevalla pyörällä.Hieman yllättävää on, että edes kalleimpaan varustetasoon ei kuulu navigointia, vaan siitä on maksettava yli 1 300 euroa ylimääräistä.Ajotilan valinta on ollut vakiovarusteena jo aiemmin Giuliettassa ja jo mallistosta poistuneessa Mitossa. Alfan DNA-valitsimessa N on normaali ja D on dynaaminen eli käytännössä herkemmin kierroksia ottava. Vanhoissa malleissa A tarkoitti all weatheria eli talviajoasetusta, mutta Giuliassa A onkin säästötila, jossa polttoaineen kulutusta vähennetään muun muassa vapaalla rullaamisella.onkin musta ja naftalla käyvä, niin nelivetoinen Giulia on tavattoman hauska ajaa. Käytännössä auto kulkee enimmäkseen takavedolla, koska etupyörät tulevat nykyaikaisten nelivetojen tapaan mukaan vain poikkeustilanteissa, kuten liukkaalla talvikelillä.Ohjaus on kevyt mutta tarkka, ja auto menee mutkista läpi kuin kiskoilla. Kahdeksanportainen automaattivaihteisto toimii notkeasti ja viivyttelemättä. Tällä kertaa urheilullisemman ajotilan asetuskaan ei huudata autoa pienillä vaihteilla, vaan D-ajotila tuntuu lähinnä ripeämpänä kiihtyvyytenä.Vaihteiston käsikäyttövivut ovat alumiiniset ja rehvakkaan kokoiset, ja halutessaan mittariston keskinäyttöön saa D-tilassa aivan turhan mutta videopelimäistä meininkiä luovan G-voimamittarin.Vaikka koeajoautossa oli 18-tuumaiset matalaprofiiliset renkaat, takana vieläpä 255 milliä leveinä, niin auto tuntui nielevän töyssyt ja routavauriot vaivatta ja ilman kolinaa. Jarruja ei ole viritetty liian herkiksi, vaan poljinta saa painaa tiukassa paikassa ihan kunnolla.Giulia Q4 ei ole luokkansa nopein henkilöauto, mutta 6,8 sekunnin kiihtyvyys ja 235 kilometrin huippunopeus ovat ihan riittävän urheilullisia. Auton saa halutessaan myös 280-hevosvoimaisella bensiinimoottorilla, jolla auto kiihtyy nollasta sataan 5,2 sekunnissa ja huippunopeus kipuaa 240 kilometriin tunnissa. Lisähintaa tälle lystille tulee runsaat 4 000 euroa.Hintaa on diesel-Giuliallakin. Nelivetomalli maksaa 57 414 euroa ja koeajoautossa oli lisävarusteita runsaalla 2 700 eurolla.Niistä tarpeellisimmaksi osoittautuivat pysäköintitutkat, sillä vaikka Giulia on maantiellä kovin ketterä, niin parkkihalleihin ja tiukkoihin kadunkulmiin notkeutta ei enää riitä. Ohjauspyörän kierrokset loppuvat pysäköintiruutuun tähdätessä helposti kesken, ja auto pitää nylkyttää paikalleen edestakaisin luovimalla.Tällaista autoa ei tietenkään hankita arkiseen kaupunkikäyttöön eikä lapsiperheiden logistiikkaa hoitamaan. Giuliassa maksetaan ajamisen mukavuudesta, vanhan maailman tunnelmasta ja mielikuvasta. Se on vähän kuin rannekello: ilmankin pärjäisi, paljon halvemmankin saisi, mutta tällaisella voi yrittää erottua joukosta.Niin kuin esimerkiksi saksalaisista kilpailijoista. Jo mainittu Audi A4 Quattro on dieselinä vähän pienitehoisempi ja lähtöhinnaltaan vähän halvempi, mutta vastaavalla varustuksella hieman Alfaa kalliimpi. BMW:llä osuvin verrokki olisi 320d xDrive ja Mercedes-Benzillä nelivetoinen 220d, jotka ovat varusteineen jokseenkin Giulian hintaisia.ei ole toistaiseksi lähtenyt sähköautomarkkinoille. Merkin ainoa hybridimalli on vastikään Geneven automessuilla esitelty Tonale-katumaasturi, jota odotetaan markkinoille ensi vuonna.Niin hyvä auto kuin Giulia lajissaan onkin, vain harvat ostajat tarvitsevat sellaista.Kolme vuotta sitten Alfa Romeo julisti kunnianhimoiseksi tavoitteekseen kuusinkertaistaa myyntinsä vuoden 2018 loppuun mennessä. Tavoite on ollut utopistinen, sillä Euroopassa myynti on hädin tuskin kaksinkertaistunut. Lähimmäs tavoitetta lähimmäs on päästy vain Yhdysvalloissa, jossa Alfa Romeo on kasvusta huolimatta marginaalinen erikoismerkki.Niin kuin on Suomessakin. Viime vuonna jokaista myytyä Alfa Romeota kohti maassamme myytiin 203 Toyotaa ja 179 Volkswagenia.