Uudessa Kia Proceedissa on korea kuori, mutta perusasioista tingitään

Ampumavaunu.

Viidellä tonnilla varusteita

Pettymys tien päällä

Liian kovassa seurassa

Pyssykärry. Jahtirattaat. Kia Proceedin korimallia kutsutaan englanniksi termillä shooting brake. Kunnollista suomennosta sille ei ole. Sana on peräisin brittiylhäistön metsästysretkillä käyttämistä hevoskärryistä, joilla kuljetettiin jahtiseurueen tykötarpeita.Automaailmassa nimitys tarkoittaa nykyään löyhästi urheilullisen coupé-korin ja farmariauton muotoja yhdistelevää mallia.Parkkihallin hämärässä Kia erottuu joukosta. Konepellissä on rohkeat pokkaukset ja keulaa hallitsee ahnaan kokoinen inkarnaatio Kian brändisäleiköstä, “Tiikerin nenästä”. Takaikkuna on kallistettu jyrkkään kulmaan ja kattolinja jatkuu lasin yli spoilerina.Proceedin tarina alkoi vieläkin näyttävämpänä ilmestyksenä. Frankfurtin automessuilla 2017 esitelty konseptiauto oli viistoperäinen, matala farmari, jossa oli erittäin pitkä keula, suuret renkaat ja kehyksettömät sivulasit.Mutta kuten yleensä käy, kohtasi muodon kauneus liike-elämän realiteetit, insinöörit ja markkinointiosaston, ja lopputulos kesytettiin useamman piirun verran tavallisemmaksi autoksi. Silti siinä silmä lepää.Proceed on Kia Ceedistä omaksi autokseen eriytetty huippumalli. Valmistajan mukaan se on suunniteltu eurooppalaisille kuljettajille ja Euroopan teille.Ulkomuodon urheilullinen tunnelma jatkuu ratin takana. Istuimen isot kylkityynyt nappaavat kuljettajan tiukkaan otteeseen. Ohutkehäinen ja alareunasta litteä ohjauspyörä istuu käteen ensikosketuksella.Ohjaamosta tarpeelliset toiminnot löytyvät vaivattomasti. Tuntuu kuin auto malttamattomana hoputtaisi että mennään jo, ei tässä mitään ilmastointia aleta säätämään.Autokaupan kentällä Proceedin voi luokitella kuluttajatason premium-malliksi, joka pyrkii tarjoamaan merkin parhaat herkut samassa paketissa. Lisävarustelista on lyhyt, sillä lähes kaikki tulee vakiona. Hieman samaa ideaa noudattavat esimerkiksi Fordin Vignale-mallit, Skodan Laurin & Klement -varustelu ja Abarth-merkin alla myytävät urheilu-Fiatit.Proceedin hinnat alkavat 26 000 eurosta, kun halvimmillaan farmari-Ceedin saa alle 20 000 eurolla. Proceedin alkaen-mallia vastaavalla litran bensamoottorilla farkku-Ceed maksaa 21 000 euroa. Viiden tonnin erotukseen kuuluvat muun muassa lämmitettävät takapenkit, peruutuskamera, pysäköintitutka, puolinahkaistuimet, lämmitettävä nahkaratti ja automaattivalot. Sekä tietysti tavallista Ceediä huomattavasti sähäkämpi ulkomuoto. Kaiken kattavan Business Premium -varustelun hinnat alkavat 31 000 eurosta.Malliston keskikastissa on 1,4 litran bensakone ja 1,6-litran diesel. Yläpäästä löytyy 1,6-litran bensiinimoottorilla ryyditetty 204 hevosvoiman tehomalli.Vaikka auton sisustassa on käytetty runsaasti muovia, on kokonaisuus tarkkaan mietityn oloinen. Mikään ei näytä irralliselta tai päälle liimatulta.Tosin joissakin yksityiskohdissa, kuten ratin vaihteenvalitsimissa, olisi päästy laadukkaampaan fiilikseen käyttämällä hopeanvärisen muovin sijaan oi­keaa metallia.Auto on pakattu täpötäyteen lupauksia rivakoista kyydeistä. Auton markkinoinnissakin on erikseen korostettu tarkkaa ajotuntumaa, suorituskykyä ja ryhdikästä alustaa. Se on piristävää, sillä farmareiden markkinat pyörivät lähes kyllästymiseen asti mukavuus-tilavuus-taloudellisuus -triangelin keskellä.Koeajoautossa on malliston peruskone, 1,4 litrainen bensiinimoottori. Tehoa on 140 hevosvoimaa ja vaihteistona on 7-pykäläinen kaksoiskytkinautomaatti.Kun auton saa isommalle tielle, on luvassa melkoinen lässähdys.Paperilla Kia kiihtyy nollasta sataan 9,4 sekunnissa. Lukema on perhefarmariluokassa keskitasoa.Kun alumiinisen kaasupolkimen painaa pohjaan takapuoli rallipenkissä ja kädet urheiluratissa, tuntuu kiihtyvyys tylsältä kuin liukuportaissa seisominen.Vaihteistoa ei uskoisi kaksoiskytkimeksi, niin hitaasti se löytää isomman silmään. Napakampi vaihteisto voisi paikata hidasta kiihtymistä, mutta nykyinen loota vie auton kulusta lopunkin puhdin.Proceed on todettava merkittävästi lupauksia laiskemmaksi kulkijaksi, jonka ohituskiihtyvyyttä voisi kuvailla jopa pelottavan huonoksi. Vähäisen tehon vastapainona tulee onneksi pieni kulutus. Maantiellä Proceed kuluttaa vain aavistuksen yli 6 litraa sadalla kilometrillä.Ponneton suorituskyky ei valitettavasti ole ainoa Proceedin heikkous. Lehdistömateriaaleissa ylistetty ohjaus ei ole tarkka eikä terävä, eikä sitä sellaiseksi saa mitenkään perusteltua. Ohjaus on kaikissa nopeuksissa vempula, eikä pienillä ratin liikkeillä ole mitään vaikutusta auton kulkuun.Muistiinpanoissa isoin huutomerkki piirtyy rengasmelun kohdalle. Tavallisen ja premiumin eron huomaa automaailmassa monesti parhaiten siitä, kuinka hyvin kuljettaja on eristetty ulkomaailmasta. Kia jää tässä auttamatta tavallista heikompien sarjaan.Koeajoauton varusteluun kuuluva JBL:n äänentoisto kuulostaa parkissa erittäin muhkealta, mutta musiikkinautinto vesittyy hyvin nopeasti, kun autolla lähtee liikkeelle. Renkaiden jyrinä nousee häiritseväksi jo kaupunkinopeuksissa.Koeajon jälkeen suorastaan harmittaa, että Kiassa on näin paljon moitteen sijaa. Autosta välittyy vaikutelma, että työ on jäänyt kesken ja innokkaat suunnitelmat ovat vaihtuneet kompromisseihin.Proceed on sellainen auto, josta haluaisi pitää. Se edustaa automuotoilun rohkeampia linjoja niin sisältä kuin ulkoa ja on selvästi suunnattu nuoremmalle ostajakunnalle.Tunnustusta Kialle on annettava ainakin varustepakettiajattelusta, kun pääosa kilpailijoista luottaa loputtoman pitkiin listoihin erikseen ostettavia lisävarusteita.Hyvän vakiovarustelun lisäksi tarjotaan noin 3 500 euron Business Premium -varustetasoa, johon kuuluu kaista-ajoavustin, integroitu navigaattori, pysäköintiautomatiikka, sähköinen takaluukku ja led-ajovalot.Auton hinta kuitenkin paisuu yli 30 000 euroon, kauas edullisista perusautoista. Hintaluokassa erittäin hyvin varusteltujen farmareiden tarjonta on jo runsasta.Proceedin vastakkaiseen vaakakuppiin mahtuu esimerkiksi Volkswagenin Highline-varustellut Golf Variantit. Fordilla puolestaan on tarjota Vignale-kokonahkalinjaston Focus 182 hevosvoiman moottorilla. Toyotan uunituoreen farmari-Corollan katalogista löytyy muhkean varustelun lisäksi mahdollisuus hybridimoottoriin.Tässä sarjassa Kia on yksinkertaisesti liian kallis. Jos hintalappu olisi kautta malliston esimerkiksi 3000 euroa alempi, olisi auton ongelmakohtia paljon helpompi katsoa sormien läpi. Nykyhinnoittelulla on vaikea keksiä ostajaa, jolla pelkkä Proceedin ulkomuoto ja Kian 7 vuoden takuu saisivat kukkaron kallistumaan korealaismerkin puolelle.Aivan synkältä ei Proceedin asema silti näytä. Malliston isoimman, 204 hevosvoiman GT-mallin hinnat alkavat manuaalivaihteisena 33 000 eurosta. Automaatti maksaa tonnin enemmän. Tässä hintaluokassa vastaavien teholukemien ja varustelutason yhdistelmää on vaikea löytää.