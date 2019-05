Ford valmisti auton istuimen soijapavuista – autojen sisustuksia tehdään yhä enemmän eettisesti kestävistä materiaaleista

Auto

Ford valmisti auton istuimen soijapavuista – autojen sisustuksia tehdään yhä enemmän eettisesti kestävistä mat

Mikä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Autonews

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itse

Toki

Faraday

”Kysymys