Uusi 3-sarjan BMW ärsyttää, kunnes pääsee kotikentälleen – Yksi itsepäinen ratkaisu syö pahasti ajomukavuutta Uudistunut 320d xDrive on kompromissi. Arkiajoon M-Sport -mallin alusta on liian urheilullinen, mutta rata-ajoon moottori on liian arkinen.