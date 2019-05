Auto

Kyselytutkimus: Sähköauto ja diesel ovat suomalaisille yhtä kiinnostavia vaihto­ehtoja

Sähköauto

Auton

26 prosenttia vastaajista on kiinnostunut itseajavasta autosta.

Kyselyssä

Kovin

Tärkein liikkumisen valintoihin vaikuttava tekijä on matka-aika.

Sähköauto on suomalaisten mielestä nykyisin yhtä varteenotettava valinta kuin dieselauto. Kumpikin vaihtoehto kiinnostaa vähän yli kolmannesta suomalaisista. Autoalan tiedotuskeskuksen huhtikuussa teettämän kyselytutkimuksen mukaan suosituin käyttövoima autolle on edelleen bensiini. Auton voimanlähteen valintaan vaikuttaa eniten asuinpaikka ja ajokilometrien määrä. Yli 20 000 kilometriä vuodessa ajavista kaksi kolmannesta hankkisi seuraavaksi autokseen dieselauton. Sähköautot kiinnostavat taas eniten suurissa kaupungeissa asuvia, nuorimpia ikäluokkia sekä niitä, joilla ei ole ennestään autoa. Myös kahden auton talouksissa on enemmän kiinnostusta sähköauton hankintaan. Sähköauton hankinnasta kiinnostuneista kolmannes ilmoitti, että ilmastonmuutos vaikuttaa auton valintaan. Suurimmat esteet sähköauton hankkimiselle ovat korkea hinta ja epävarmuus latauspaikan saatavuudesta. Myös auton toimintasäteen riittävyys epäilyttää monia. Kyselyssä selvitettiin myös suomalaisten mielipiteitä autojen turvallisuutta parantavasta tekniikasta. Eniten kiinnostusta herättävät tilannekohtaisesti toimivat turvajärjestelmät, kuten kaistavahti, kuolleen kulman varoitin ja mukautuva vakionopeussäädin. 75 prosenttia vastaajista piti näitä kiinnostavina ominaisuuksina. Kokonaan itsenäisesti ajavaan robottiautoon ei vielä luoteta. 26 prosenttia vastaajista on kiinnostunut itseajavasta autosta. Kaikkein epäluuloisempia robottiautoja kohtaan ovat vanhimmat ikäluokat. 69 prosenttia yli 65-vuotiaista ilmoitti, että robottiauto ei kiinnosta heitä. Kovin suurta kannatusta eivät saa myöskään vaihtoehtoiset autonkäyttötavat. Vähiten vastustusta herättää malli, jossa yhdellä kuukausimaksulla voisi käyttää tarpeen mukaan joukkoliikennettä, taksia ja vuokra-autoja. Yhteiskäyttöautot, kimppakyytipalvelut ja taloyhtiön yhteiskäytössä olevat autot eivät sen sijaan innosta. Noin 70 prosenttia vastaajista ilmoitti, että ne eivät sovi heille tai eivät vaikuta heidän autonkäyttötarpeeseensa. Eniten uusista liikkumispalveluista kiinnostuneita oli suurimmissa kaupungeissa ja autottomissa talouksissa elävillä sekä nuorempien vastaajien joukossa. Tärkein liikkumisen valintoihin vaikuttava tekijä on matka-aika. 86 prosenttia vastaajista tekee valintansa sen perusteella. Liikkumisen vaikutus ilmastonmuutokseen ja ilman laatuun ovat tärkeitä puolelle vastaajista.