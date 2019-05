Hyvästi Auris, tervetuloa Corolla – Suomalaisten suosikki-Toyota palaa leppoisana, mutta osa hevosista tuntuu laiskoilta

Auto

Hyvästi Auris, tervetuloa Corolla – Suomalaisten suosikki-Toyota palaa leppoisana, mutta osa hevosista tuntuu

Toyota Corolla on taas täällä. Se ei pitkiä esittelyjä kaipaa. Corolla, ja vielä harmaana, on ollut Suomen teiden yleisin auto ties kuinka pitkään. Tätä kansanautojen perikuvaa on valmistettu jo 53 vuotta ja se on maailman kaikkien aikojen myydyin automalli.