Auto

Fiat 500X on paljon valtavirtaa rohkeammin ja leikkisämmin muotoiltu, mutta se ei vielä riitä

1960-luvulla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vain ulkomuoto yhdistää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ärinää kabiinissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuote kuntoon, Fiat!

Fiat

Italialla meni kovaa. Missään muualla ei tehty niin upeita vaatteita, hyvää musiikkia ja uskaliaita elokuvia. Italialainen la dolce vita, makea elämä, valloitti maailman. Myös autojen saralla italialaiset olivat maailman huipulla. Pininfarinan ja Bertonen muotoilemat Ferrarit ja Alfa Romeot ovat monen mielestä yhä kaikkien aikojen kauneimpia autoja.Useimmille ne olivat tietysti saavuttamattomia unelmia, mutta kansakin ajoi italialaisilla. Suomessa edullisen auton ostajalle oli 1960-luvulla vaihtoehtoja vain kourallinen. Mikäli itä­blokin Wartburgit ja Jaltat eivät innostaneet, jäi listalle jo vanhahtava rättäri eli Citroen 2CV, tipparelluna tunnettu Renault 4 sekä Fiatin pikkuautot 500 ja 600.Viisisatanen oli maailmalla suuri menestys, mutta Suomessa varsinaiseen jättisuosioon nousi aavistuksen isompi Fiat 600, joita rekisteröitiin täällä 70 000 kappaletta. 1960–1970 -lukujen taitteessa jopa joka kymmenes Suomen teillä huristellut henkilöauto oli pikku-Fiat.Fiat 500 herätettiin uudelleen vuonna 2007 alkuperäisen auton viisikymmenvuotisjuhlien kunniaksi. Sympaattisen nelipaikkaisen miniauton toinen tuleminen otettiin innolla vastaan.Vuonna 2012 markkinoille tuli 500:n uusi isoveli Fiat 500L, ja vuonna 2014 oli luvassa cross­over-muodin mukainen 500X.Jälkimmäisissä pikkuautoperimästä muistuttaa lähinnä nimi ja retrohengessä tehty muotoilu. Pintaa syvemmällä pikku-500:lla ja X:llä ei ole juuri yhteistä.500X on viisipaikkainen ja kooltaan samaa luokkaa kuin esimerkiksi Renault Captur, Kia Stonic, Opel Mokka ja Dacia Duster.Tällaiset katumaastureilta piirteitä lainaavat pikkuautot ovat tällä hetkellä erittäin kysyttyjä, ja Fiat on piristänyt viisi vuotta vanhaa 500X:ää uusilla moottorivaihtoehdoilla.Päivityksessä auto on saanut myös nykyaikaiset turvallisuus­ominaisuudet, kuten kaistavahdin ja liikennemerkkien tunnistusjärjestelmän. Vakiovarustukseen kuuluvat myös led-päivä­ajovalot.Koeajoautoon on sovitettu pienempi, yksilitrainen bensaturbo, jonka saa ainoastaan manuaalivaihteisena. Kolmipyttyisestä koneesta on revitty vakuuttavat 120 hevosvoimaa. Isomman, 1,3-litraisen rivinelosen kylkiäisenä tulee kaksoiskytkinautomaatti ja 150 hevosvoimaa.500X:n sukulaisuus viisisatasen kanssa tulee selvästi ilmi jo ulkomuodosta ja sama linja jatkuu sisätiloissa. Paikalla on tuttu korinväriseksi maalattu kojelauta, samoin etuistuinten ympyränmuotoisen pääntuet. Vaihdekepin pallonuppi on sekin vanha tuttu. Mielikuvan vahvistamiseksi Fiat 500 -logoja on lätkitty penkkeihin, kojelautaan ja jopa vaihdekepin nahkamuhvin koristeneppariin.Auto on paljon valtavirtaa rohkeammin ja leikkisämmin muotoiltu. Valitettavasti nättiä ulkokuorta ei tarvitse kovinkaan paljoa raaputtaa, kun ongelmia alkaa näkyä.Aivan ensimmäinen huomio kiinnittyy ajoasentoon. Keskimittaisen mieskuljettajan kaasujalan polvi nojaa keskikonsoliin, eikä asiaa voi mitenkään istuinta siirtelemällä korjata. Istuimessa erikoista on se, että sen saa lähes kiinni takapenkkeihin, jolloin autolla mahtuu ajamaan vaikka kaksimetrinen kuljettaja.Liikkeelle auto ampaisee litraisellakin moottorillaan pirteästi, tosin kierrosten noustessa kolmisylinterisestä myllystä kantautuu ilmoille ja ohjaamon puolelle ruohonleikkurimainen ärinä.Äänen kantautuminen sisälle on kahden kauppa. Siihen vaikuttaa paitsi kovaääninen moottori, myös auton äänieristys, joka on suoraan sanottuna olematon. Kun radio soi pysäköidyssä autossa normaalilla äänenvoimakkuudella, falskaa ääni ulos niin pahasti, että laulujen sanatkin erottuvat metrien päähän. Kovin salaisia keskusteluita ei ­Fiatissa kannata käydä ja ajossa La Dolce Vita saa pauhata korvia halkovalla äänenvoimakkuudella.Huonon äänieristyksen kanssa käsi kädessä kulkee heikko laatuvaikutelma. Auton retrohenkinen sisusta on tuotettu röpelöpintaisesta mustasta muovista. Materiaali on helposti naarmuuntuvaa ja karski tekstuuri tuo mieleen työkoneiden ohjaamot.Luottamusta herättävä jämäkkyys loistaa poissaolollaan. Vilkunviiksi on sen verran rimpula, että suuntamerkkiä näyttäessä tulee toistuvasti väläyteltyä pitkiä valoja.Monissa paikoissa huomaa, että osien sovituksesta puuttuu viimeinen silaus. Mittariston päälle laitettu lippa ei ole osunut paikalleen, vaan kojelaudan ja lipan välinen sauma irvistää rumasti. Irvistys ärsyttää niin paljon, että yritän laittaa osaa kunnolla paikalleen itse, mutta siinä onnistumatta.Myös ovipaneeleista löytyy irvisteleviä rakoja. Sähköikkunoiden sovite ei sekään ei ole järin tiukka, vaan mekanismi keikauttaa lasia avatessa ja sulkiessa. Takaluukku rämähtää, kun sen lyö kiinni.Kaikkea tätä ryydittävät kyseenalaiset suunnittelun kukkaset. Esimerkiksi ilmastoinnin säätönappien viisari on niin pieni, että niiden asentoa on vaikea erottaa.Hansikaslokeroita on teoriassa kaksi, mutta ylempi on lähes käyttökelvoton. Ylijäreä lukitusmekanismi täyttää melkein koko säilytystilan, eikä lokeroon mahdu juuri mitään. Paitsi ehkä hansikkaat, ohuet sellaiset.Ovien kaiuttimille ei ole ritilöitä, vaan äänen kulku on ratkaistu tekemällä reikiä kaiuttimen kohdalle ovipaneeliin. Taka­ovien kohdalla reiät ovat osuneet noin puoli kaiuttimenmittaa sivuun.Tuntuu kuin auton retrodesign olisi hahmoteltu huolellisesti kivan näköiseksi, mutta sen jälkeen menetetty kaikki intohimo lopullista tuotetta kohtaan. Mieleen tulevat lähinnä vuosikertaskootterit, jotka näyttävät kaukaa Vespalta ja Lambrettalta, mutta lähempää paljastuvat kiinalaisiksi muovikopioiksi. Tämä on kuitenkin aito Fiat.Valitettavasti auton osakkeet eivät nouse tien päällä. Ylipehmeäksi tehostettu ohjaus tuntuu suurpiirteiseltä ja kovissa kiihdytyksissä eturenkaiden vetely välittyy rattiin asti. Kytkin on niin äkkijyrkkä, että jokainen koeajolla autoa kokeillut sai sen tahtomattaan haisemaan.Erikoisena yksityiskohtana nopeusmittarin viisari huojuu edestakaisin tasaisessa nopeudessa. Moista vikaa ei ole missään uudessa nykyautossa tullut vastaan.Ärisevä moottori herättää epäilyksiä siitä, onko pellin alla kaikki kunnossa. Vajaan 300 kilometrin kaupunki- ja maantie­ajossa keskikulutus nousee 7,8 litraan sadalla kilometrillä. Mukana on muutama desi alkukevääseen ajoittuneen koeajon tuomaa talvikulutusta, mutta kaikesta huolimatta lukema on nykyaikaiselle pikkuturbolle erittäin korkea. Moottoritiellä Fiat imee jo 8 litraa sadalla.hiipui viime vuosikymmenen lopulla Suomen henkilöautomarkkinoilla pieneksi tekijäksi, eikä ole sieltä 500-mallien avulla onnistunut nousemaan.Tavallista 500:aa on rekisteröity vuosittain noin sata kappaletta, X:ää ja mallistosta jo poistunutta L:ää vielä vähemmän. Koko olemassaolonsa aikana 500X:ää on rekisteröity Suomessa 148 kappaletta. Esimerkiksi Kia Stoniceja on myyty pelkästään alkuvuoden aikana jo miltei kaksinkertainen määrä.Fiatin suosion hiipumiseen Suomessa on useita syitä, joihin lukeutuu merkin maahantuonnin vaihtuminen taajaan firmalta toiselle. Yhden merkittävän syyn voi nähdä siinä, kuinka pelikenttä on muuttunut. 2000-luvun mittaan Suomen markkinoille on tullut täysin uusia automerkkejä, kuten Kia ja Hyundai. Nykypäivään tullessa niiden laatu on kasvanut kohisten ja ne ovat syöneet Fiatin elintilan edullisten autojen markkinoilla.Siinä missä Fiat 500 on yhä yksi halvimmista Suomen markkinoilla olevista autoista, ei 500X ole järin edullinen. Lisäksi se kuuluu paljon kilpaillumpaan autoluokkaan. Auton lähtöhinta on 23 799 euroa. Lähes kaikki 500X:n kanssa kilpailevat mallit ovat alkaen-hinnaltaan tuhansia euroja Fiatia halvempia ja vastaavalla varustelullakin vertaillessa Fiat ei erotu edukseen.500X:n kohdalla on todettava, että italialaisten tavara ei yksinkertaisesti ole kunnossa. Erottuvasti muotoillulle pikkuautolle löytyisi varmasti ostajakuntaa, mutta kun tuote ja hintalappu ovat tällaiset, ei pelkkä Made in Italy -leima houkuttele kuin aivan eksentrisimpiä merkkiharrastajia.