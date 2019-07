Auto

Kuplavolkkarin tarina on päättynyt: vihoviimeinen Beetle-malli valmistui Meksikossa

Volkswagen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kupla

Alkuperäistä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Volkswagen