Citroën esitteli futuristisen konseptiauton, jossa on silmiinpistävä piirre: Jättipyörät voidaan nähdä uusissa autoissa jo muutaman vuoden päästä

Auto

Citroën esitteli futuristisen konseptiauton, jossa on silmiinpistävä piirre: Jättipyörät voidaan nähdä uusissa

Citroën

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Auto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy