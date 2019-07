Kilpa-autoihin tehdyt keksinnöt mullistivat tavalliset henkilöautot – Nämä perusvarusteet luotiin alun perin autourheilua varten

Auto

Moottoriurheilussa

Kaksoiskytkinvaihteisto

Nykyaikaiset

Erillisjousitus

Aikoinaan

Renkaat

F1-autoissa

Levyjarrut

Autoa

Turbomoottori

Turbo

Turvavyö

Autourheilu

ja liikenteessä on kovin vähän samoja sääntöjä, mutta tavallisissa henkilöautoissa ja kilpa-autoissa on enemmän yhteistä kuin uskoisi.Autovalmistajille Formula 1:n ja WRC-rallin kaltaiset lajit ovat ensisijaisesti näkyvyyttä tuovia markkinointipanostuksia, mutta samalla tärkeitä myös tekniikan kehittelyssä. Monet modernin auton perusvarusteet on tehty alun perin kilpa-autoihin.Vaikka kilpa-autoissa tekniikka palvelee yksinomaan auton suorituskykyä, formuloiden ja ralliautojen varusteita on perusautoissa myös turvallisuutta ja taloudellisuutta lisäämässä.kaksoiskytkintekniikalla toimivat automaattivaihteistot kehitettiin alun perin 1980-luvulla Porschen Le Mansin kisa-autoihin ja Audin ralliautoihin. Niiden tarkoitus oli antaa kuljettajalle mahdollisuus vaihtaa vaihdetta nopeammin kuin perinteisellä käsivaihteistolla ja jalalla painettavaa kytkintä käyttämällä.Nimensä mukaisesti kaksoiskytkinvaihteistossa on yhden sijasta kaksi automaattisesti toimivaa kytkintä. Niistä toinen välittää aina moottorin voiman vetäville pyörille ja toisessa on valmiina odottamassa seuraava vaihde. Näin vaihteelta toiselle siirtyminen on paljon nopeampaa ja huomaamattomampaa kuin käsivaihteilla ja tavallisella kytkimellä.Henkilöautojen kaksoiskytkinvaihteistoissa vaihtaminen tapahtuu yleensä automaattisesti, mutta useimmissa malleissa vaihdetta voi vaihtaa joko ratin lähelle sijoitetuilla vivuilla tai perinteisemmin vaihdekepillä.Kaksoiskytkinvaihteistoa on myös vaikeampi saada rikki kuljettajan tumpeloinnilla, sillä vaihdetta voi vaihtaa kerralla vain yhtä pykälää suurempaan tai pienempään.Kaksoiskytkinvaihteiston nimi voi olla autovalmistajasta riippuen esimerkiksi DSG, DCT tai TCT, mutta perusperiaate niissä on sama.oli tavallista, että henkilöautoissa oli jäykkä taka-akseli, mikä tarkoitti sitä, että pyörät oli yhdistetty toisiinsa jäykällä akselikotelolla. Kun pyörä osui kuoppaan tai kohoumaan, myös toisen puolen pyörän asento muuttui, mikä heikensi pyörän pitoa.Nykyisin autoissa on erillisjousitus, joten yhden pyörän liike epätasaisella pinnalla ei vaikuta muiden pyörien asentoon. Erillisjousitus kehitettiin alun perin kilpa-autoihin.Niissä on olennaisen tärkeää, että kaikki pyörät ovat mahdollisimman tiiviisti kiinni tien pinnassa, jotta autoa voidaan hallita myös kovissa nopeuksissa. Sama tekniikka parantaa myös tavallisen auton vakautta ja ohjattavuutta.kuivan kelin renkaat ovat nykyisin täysin sileät, kun taas sadekelin renkaissa on voimakas kuviointi, joka ohjaa veden pois renkaan ja radan pinnan välistä.Samaa ideaa hyödynnetään myös tavallisten autojen renkaissa.Mitä syvemmät urat renkaan kulutuspinnassa on, sitä paremmin se työntää vettä, loskaa tai lunta pois tieltä ja pitoa heikentämästä. Urheilullisempien autojen kesärenkaissa taas urat ovat matalampia ja niitä on vähemmän, koska näin saadaan parempi pito kuivalla asfaltilla.hidastetaan ja pysäytetään joko rumpujarruilla tai levyjarruilla. Rumpujarrussa jarrukengät painuvat pyörivän jarrurummun sisäseinään kun taas levyjarrussa pyörän takana on levy, jota hydrauliikan voimalla liikkuvat jarrukengät puristavat kummaltakin puolelta.Levyjarru on näistä tehokkaampi, kevyempi ja helpompi huoltaa, ja siksi se otettiin käyttöön kilpa-autoissa jo 1940-luvun lopussa. Tavallisiin tehdastuotantoautoihin levyjarrut tulivat vuonna 1955 Citroënin huippumodernissa DS-mallissa.Tässä tapauksessa keksintöä ei tosin tehty alun perin kilparataa, vaan sotaa varten. Ensimmäiset levyjarrut olivat käytössä jo toisen maailmansodan aikaisissa panssarivaunuissa ja lentokoneissa.Formula-autoissa jarrut tehdään kevyestä hiilikuidusta, mutta perusauton pysäyttämiseen riittävät halvemmat ja raskaammat teräslevyt. Nykyisin lähes kaikissa uusissa autoissa on levyjarrut ainakin etupyörissä. Pienimmissä ja pienitehoisemmissa autoissa käytetään vielä takapyörissä rumpujarruja.on maaginen sana, joka saa kaiken tuntumaan hurjemmalta ja voimakkaammalta.Voimaa tuottaakseen polttomoottori tarvitsee polttoaineen ja ilman sekoitusta, ja turbo on laite, joka ahtaa turbiinin avulla sylintereihin enemmän ilmaa. Idea on pohjimmiltaan sama kuin hiillokseen puhaltamisessa.Turbo pyörii auton sylintereistä pois työntyvän pakokaasun voimalla, joten laite lisää tehoa ja ottaa samalla talteen muuten hukkaan menevää energiaa.Tavallisen kansan turboautoista kuuluisin on Saab 99 Turbo, joka tuli markkinoille vuonna 1978. Se oli ensimmäinen sarjavalmisteinen perheauto, jossa oli turbomoottori. Sitä ennen tekniikkaa oli käytetty lähinnä urheiluautoissa.Nykyajan autoissa suositaan pieniä turbomoottoreita, jotka tuottavat enemmän tehoa ja kuluttavat vähemmän polttoainetta kuin takavuosien suuremmat, mutta turbottomat eli niin sanotut vapaasti hengittävät moottorit.Ilman ahtaminen otettiin käyttöön kilpa-autoissa jo 1900-luvun alussa. Pakokaasun sijasta ahtimet ottivat voimansa mekaanisesti hihnalla moottorin kampiakselista.Ilman virtausta moottoriin jouduttavat myös nykyautojen keulasta ja joskus myös konepellin päältä löytyvät erilaiset muotoillut ilmanottoaukot. Nekin keksittiin alun perin kilpa-autojen suorituskykyä parantamaan.Ilmanottoaukoilla on tavallisessa autossa myös vauhtiraitojen kaltainen tehtävä. Pienitehoinenkin auto näyttää nopeammalta, jos sen keulassa on aggressiivisen näköisiä ilmanohjausaukkoja.oli aikoinaan hengenvaarallista touhua, ja erilaiset turvavarusteet tulivat lajissa vähitellen pakollisiksi. Ensimmäisten joukossa olivat lentokoneista tutut turvavyöt, jotka otettiin Suomessa ralliautojen varusteeksi jo 1950-luvulla.Kilpa-autoissa vyöt ovat kiinteää nelipistemallia, jolla kuljettaja ja ralliautossa myös kartanlukija pysyy tiukasti paikallaan.Henkilöautoihin turvavyöt ilmestyivät vähitellen, ja niistä on kiittäminen turvallisuuden päälle ymmärtäviä ruotsalaisia. Turvavyöt olivat vakiovarusteena ensimmäiseksi Saabissa 1950-luvulla, ja nykyisenlainen kolmipistevyö tuli ensimmäiseksi Volvon PV544-malliin eli niin sanottuun Möykky-Volvoon vuonna 1959.Suomessa auton etupenkillä on pitänyt olla turvavyöt vuodesta 1971 alkaen, ja vuodesta 1975 niiden käyttö määrättiin pakolliseksi. Takapenkin turvavyöt tulivat pakollisiksi vuonna 1987.