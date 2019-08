”Teslan tappaja” nousi valtavaan suosioon – HS poimi Suomeen saapuvista uusista sähköautoista kiinnostavimmat, ja halvimpaan pääsee käsiksi alle 20 000 eurolla

Auto

”Teslan tappaja” nousi valtavaan suosioon – HS poimi Suomeen saapuvista uusista sähköautoista kiinnostavimmat,

Porschelta on tänä syksynä tulossa Taycan-niminen sähköauto, josta on kirjoitettu jo vuosia. Kyseessä on urheiluautoistaan – ja nykyään myös katumaastureistaan – tunnetun Porschen ensimmäinen täyssähköauto.