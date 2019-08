Auto

Ranskalaisen muotoilun tyylinäyte kurkottaa kohti Miniä ja Audia – lopputulos on yllättävä ja älyttömän hintai

Upea ulkoa, salmiakkia sisällä

Ei teknistä etumatkaa

Toivoton hintakilpailu

Ympäri autoa paistaa jonkinlainen välinpitämättömyys yksityiskohtia kohtaan.

Pinnan alla ei premiumia

Haastaakseen

Osaa autojen ostajista menopelin ulkonäkö kiinnostaa paljon teknisiä hienouksia enemmän.

mikä? Onko se joku Sitikka?Näihin kysymyksiin sai vastailla tuon tuosta DS 3 Crossbackin koeajon aikana.Eikä ihme. Euroopan markkinoille ilmestyy uusia automerkkejä harvoin, eikä DS Automobiles ole vielä ensimmäisen viiden vuotensa aikana saavuttanut suurinta osaa kansan korvista ja suista.Asiaa ei helpota se, että merkin nimi on vain kaksi kirjainta ja automallit ovat numeroita. Eikä se, että merkin nimi on otettu Citroënin DS-klassikkomallista. Ja että myös Citroën on valmistanut 2010-luvulla DS-kirjaimilla ja numeroilla nimettyjä autoja.DS Automobiles kuitenkin on ollut vuodesta 2014 asti oma automerkkinsä. Se on Citroënia, Peugeotia ja Opelia valmistavan PSA-konsernin lippulaivabrändi. Avainsanoja ovat ylellinen, hienostunut ja avant-garde.DS 3 Crossback on merkin uusi pikku-crossover. Samaa kokoluokkaa ovat muun muassa Hyundai Kona, Renault Captur ja Opel Mokka.DS:ssä huomio kiinnittyy muotoiluun. Leveä olemus, isot renkaat ja lyhyet ylitykset keulassa ja perässä tekevät autosta muhkean näköisen. Ulkomuotoon on upotettu paljon yksityiskohtia. Kyljissä ja konepellissä on näyttävät muodot.Kulman yli venytetyt takavalot on kehystetty kromilla ja edessä jääpallomailan malliset päiväajovalot on asetettu pystysuuntaan. Erottuvimmat piirteet ovat kylkien sisään uppoavat ovenkahvat ja ikkunalinjan rikkovat hainevät, joiden uintisuunta on vastakarvaan auton kanssa.Pienet crossover-autot ovat useimmiten melko ankean näköisiä, mutta DS 3 Crossback on ehdottomasti yksi luokan kauneimmista. Esimerkiksi tylppään ja lelumaiseen Citroën C3 Aircrossiin verrattuna DS näyttää hienostuneelta ja kiinnostavalta.Upotettu ovenkahva napsahtaa kyljestä ulos, kun kävelee avainten kanssa tarpeeksi lähelle autoa. Se viimeistään kääntää päitä ja saa ohikulkijat supisemaan.Omalaatuinen muotoilu jatkuu sisällä. Jos Citroënin malli-ilmettä määrittävät pyöreäkulmaiset nelikulmiot, on DS:n tavaramerkkimuoto salmiakkiruutu.Reunimmaiset puhaltimen suulakkeet on asennettu kojelaudan sijasta oviin.Sähköikkunoiden kytkimet on puolestaan siirretty ovista keskikonsoliin, jossa ne muodostavat kromatut kehykset vaihteenvalitsimelle.Keskinäyttö on venytetty leveäksi ikään kuin korostaen sitä, että autossa on sivusuunnassa aika hyvin tilaa.Materiaalit ovat pehmeitä ja laadukkaan tuntuisia, sisätilan tunnelma on kauttaaltaan pehmustettu.Silmään osuu myös vähemmän imartelevia yksityiskohtia. Istuinten salmiakkikuvioiseksi tikattu ryppyinen musta nahka on hieman halvan oloista.Ovien alaosa on päällystetty rasvaisen näköisellä kiiltävällä muovilla. Vaikka vaihteenvalitsin on mukava käteen ja erittäin sujuva käyttää, se on silti sama musta mutka kuin kaikissa uusissa Citroëneissa, Peugeoteissa ja Opeleissa.Auto käynnistyy kromireunaisesta salmiakin muotoisesta nappulasta keskikonsolissa ja samalla iso hud-näyttö nousee kuljettajan ja tuulilasin väliin.kuljettaa PSA-konsernin 130-hevosvoimainen kolmesylinterinen bensiinimoottori. Myös automaattivaihteisto on yhtiön vakiopalikoihin kuuluva 8-pykäläinen. Yhdistelmä on eleetön ja riittävän rivakka, mutta vähänkään ripeämmällä kaasujalalla auto hörppää helposti litran ilmoitettua enemmän polttoainetta.Ajossa DS:n äänieristys herättää huomiota. Rengasääniä ei kuulu juuri lainkaan, mutta moottoritienopeudessa ilmanvastuksen humina yltää ohjaamoon asti.Ajoasentoa on vaikea löytää. Kuljettajan jalkatila on kapea ja korkeimmallakin varustetasolla käsisäätöistä penkkiä ei saa rentoon asentoon. Erillistä reisitukea ei ole.Kun siedettävä asento lopulta löytyy, on keskinäyttö niin kaukana kädestä, että siihen joutuu kurkottelemaan. Se on turhauttavaa, koska esimerkiksi ilmastointia voi säätää vain kosketusnäytöstä.Tien päällä DS 3 on perusnäppärä kaupunkiauto. Ohjaus on hieman keinotekoisen tuntuinen, eikä esimerkiksi kaarreajo-ominaisuuksissa ole kehuttavaa jämäkkyyttä. Jousitus on selvästi säädetty mukavuuden ehdoilla, mutta se on toteutettu tavanomaisella tekniikalla, eikä autoon ole otettu Citroënin uutta Advanced Comfort -iskunvaimennusta. Se on vähän sääli.DS:n toivoisi olevan huippumalli, joka sisältäisi aikaansa edellä olevia ja jopa hieman kokeellisiakin teknisiä ratkaisuja.Juuri sellainen auto oli alkuperäinen vuonna 1955 esitelty Citroën DS. Futuristisessa “Isossa kissassa” oli kaasunestejousitus, hydraulinen vaihteensiirrin, automaattikytkin ja ohjaustehostin. Alkuperäinen DS oli myös ensimmäinen massatuotantoauto, jossa käytettiin levyjarruja.DS 3 Crossback puolestaan on kiinnostavasti muotoiltu, mutta pinnan alta tuikitavallinen ranskalaisauto.tämä sitten maksaa? Ensimmäinen arvaukseni huippuvarustellun Grand Chic -mallin hinnasta oli noin 30 000 euroa. Esimerkiksi samalla moottorilla varustettu Citroën C3 Aircross maksaa parhaalla varustelulla noin 25 000 euroa.Mutta DS 3 Crossback Grand Chicin lähtöhinta on 37 260 euroa. Lisäksi nahkaistuimet, ajotilavalitsin, parempi äänentoisto, peruutuskamera, automaattiset ajo-ominaisuudet ja metalliväri ovat kaikki maksullisia lisävarusteita, jotka nostavat koeajoauton hinnan lähes 44 000 euroon. Se on älyttömän paljon.Lehdistömateriaaleissa DS:n kilpailijoiksi on nostettu Audi Q2 ja Mini Countryman. Lähtöhinta ylittää kaikki Audin ei-nelivetomallien hinnat ja koeajoauton hinnalla saisi jo 150-hevosvoimaisen neliveto-dieselin parhaalla varustetasolla. Lähes kolme tonnia jäisi vielä hassattavaksi.Loputtomasti varustevaihtoehtoja tarjoavan Minin hinnasto sen sijaan jatkuu pitkälle ylöspäin, mutta niilläkin tikkailla DS 3:n hinnalla pääsee jo hyvin korkealle, aina nahkapenkkisiin 190-hevosvoimaisiin Cooper S-malleihin asti.sanottuna DS 3 on aivan poskettoman kallis. Vaikutelmaa korostaa se, että ympäri autoa paistaa jonkinlainen välinpitämättömyys yksityiskohtia kohtaan. Laatuvaikutelma on paljon lähempänä 20 000 euron kuin 40 000 euron autoa.Laatutason huomaa jo auton keulamerkistä. Konepeltiin heppoisen tuntuisesti liimattu logo on karheaa ja viimeistelemätöntä työtä. Myös etusäleikkö on joustavaa, ohutta ja lyhytikäisen tuntuista muovia. Hienoista kahvoistaan huolimatta ovet eivät ole sulavaliikkeisiä ja jämäköitä, kuten laatuautolta odottaisi.Myös ohjaamon näyttäviin design-ilmasuulakkeisiin liittyy typerä ongelma. Jos tarpeeksi moni räppänöistä on kiinni, purkautuu ilmanpaine suljettujen luukkujen välistä korvia halkovan vihellyksen kera.Peräkontti on pieni ja sen avausnappi on design-syistä piilotettu rekisterikilven yläpuolelle. Nappiin kerääntyvän kuran määrää voi vain arvailla.Vararenkaan paikalle takaluukun lattian alle on jemmattu 1 300 euron Focal-äänentoiston bassokaiutin ja vahvistin. Äänivehkeiden ympäristö on pelkkää maalattua peltiä, jota ei ole lähdetty verhoamaan mitenkään. Sähköisesti aukeavaa takaluukkua ei saa edes rahalla.Audin ja Minin pitäisi DS:n jämäköityä joka nurkalta. Pelkät lisävarusteet eivät nykyaikana tee autosta premiumia, ja oikeastaan kaikki DS:n kilkkeet saa jo nyt lähes jokaiseen uuteen Kiaan ja Renaultiin.Loppujen lopuksi DS 3:sta jää plussasarakkeeseen lähinnä muotoilu ja hieman keskivertoa parempi äänieristys.Ne voivat osoittautua yllättävän arvokkaiksi, sillä osaa autojen ostajista menopelin ulkonäkö kiinnostaa paljon teknisiä hienouksia enemmän. Mikäli varustelussa tyytyy tavalliseen ja etenemiseen riittää varsin miedot 100 hevosvoimaa, saa DS 3 Crossbackin halvimman mallin vain hieman yli 25 000 eurolla.Jos DS olisi jälkiruoka, se olisi köyhä ritari, ranskalaisittain pain perdu eli hukkaleipä. Ihan hyvää, mutta pohjimmiltaan se on kuivaa eilistä pullaa. Ei sellaisesta kannata hirveitä maksaa.Hainevät ja uppoavat ovenkahvat kuuluvat sentään lähtöhintaan.