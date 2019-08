Auto

Ford Focuksen tehomalli ST on lähes 300-hevosvoimainen pieni, pörisevä perheauto, jonka ajaminen on nautinto

oranssi Ford herättää koeajoviikolla yllättävän paljon ihmetystä. Eräskin paikallisen kesätapahtuman rentouttama mies tulee iloisesti juttusille parkkipaikalla.”Sulla on hieno peli! Onko tuossa se kolmipyttyinen moottori”, mies tiedustelee.”Ei kun nelipyttyinen”, vastaan.”Ei kestä kolmipyttyinen moottori 50 000 kilometriä”, mies jatkaa.”Niin, siis tässä on neljä sylinteriä.””Ei pääse Lappiin kolmipyttyisellä”, hän väittää.Keskustelu etenee junnaavasti, mutta olennaiset faktat uudesta Ford Focus ST:stä tulevat kysyttäessä kerrottua. Tämä on etuvetoinen, tässä on 280 hevosvoimaa ja tämä kiihtyy 5,7 sekunnissa nollasta sataan.Tällä pääsee 250 kilometriä tunnissa, jos joskus vaikka Saksan autobaanoille eksyy. Ja Lappiinkin voi ajaa.mainion Focuksen tehomalli ST on nyt uudistunut. Se edustaa autoluokkaa, jolle englanninkielinen autolehdistö on keksinyt termin ”hot hatch”, vapaasti käännettynä ”tehotötterö”.Kyse on siis pienestä töppöperäisestä perusautosta, johon on ahdettu kokoonsa nähden huomattava määrä hevosvoimia. Tämän trendin aloitti vuonna 1975 esitelty Volkswagen Golf GTI. Siinä oli 110 hevosvoimaa ja se kiihtyi nollasta sataan yhdeksässä sekunnissa. Se oli siihen aikaan paljon.Fossiiliöljystä on polttomoottoreissa sittemmin opittu imemään niin paljon tehoa irti, että uudessa Volkkarin GTI-mallissa on 245 hevosta ja vielä tehokkaammassa R-mallissa 310. Focuksella vastaavat ovat ST ja nelivetoinen RS, jossa on jopa 350 hepoa.Useilla valmistajilla on tarjota vastaava tehoversio pikkuautostaan, virkeimpänä tulokkaana Hyundain riehakas i30N, joka rähisee, pörisee ja paukkuu niin, että naapurit varmasti heräävät.Focus ST on juuri sopiva yhdistelmä tämän autoluokan ääripäistä. Ford on tarvittaessa rauhallinen ja hillitty.Kun kaasupoljinta sitten painaa hieman syvemmälle, pakoputkistosta alkaa kuulua miellyttävä ääni ja maisemat vaihtuvat yllättävän nopeasti.Kun Focuksen oven avaa, suurin ero huomattavasti halvempaan perusmalliin on urheilullisesti muotoillut, nahkaiset kuppi-istuimet. Niiden sivussa lukee Recaro ja selkänojassa ST.Tukeva penkki imaisee kuljettajan välittömästi syleilyynsä ja mukava ajoasento löytyy muutamalla sähkökytkimen hipaisulla. Sivupuristus ei ole säädettävissä eli jos keskivartalossa on paljon ylimääräistä rasvaa, juuri tämä penkkimalli ei ehkä ole mukavin.luodaan katse kuljettajan työtilaan. Jaloille on kolme poljinta ja pieni vilkaisu alaoikealle paljastaa, että autossa on kuusi vaihdetta sekä pakki.Fordin tiedotteen mukaan vaihdekepin liike on nyt seitsemän prosenttia lyhyempi kuin tavallisen Focuksen manuaalivaihteistossa eli ranneliike tapahtuu entistä sujuvammin.Ratti on perusmallista poiketen nahkaa valkoisilla tikkauksilla, ja alareunassa lukee punaisilla kirjaimilla ST. Ratin oikealla puolella on käynnistysnappi. Painetaanpas sitä.Sportti-Focus hörähtää käyntiin mureasti ja tien päällä äänimaailma on mukava sekoitus muhevaa murinaa ja kireää ärinää. Moottorin ääniä on jonkin verran tehostettu kaiuttimien kautta ohjaamoon, mutta amerikkalaisesta Mustangista ja vanhasta Focus RS -mallista tuttu 2,3-litrainen Ecoboost-moottori laulaa kuuluvasti myös ohikulkijoille.Ympäristöystävälliseltä kuulostava Ecoboost ei tarkoita nyt sitä, että moottoriin syötetään kedon kukkasia ja kauniita ajatuksia, jotta auto kulkisi kovempaa. Se on Fordin markkinanimi turbomoottoreilleen.moottori on viritetty tuottamaan 280 hevosvoimaa 5 500 kierroksella. Ford on kehittänyt siihen oman versionsa turboahtimen viivettä vähentävästä anti-lag -järjestelmästä.Se pitää kaasuläpän auki vaihdetta vaihtaessa ja pitää turbon pyörimässä, vaikka jalan nostaa hetkeksi kaasulta. Kaasuvaste säilyy siis välittömänä, kun turbon ahtopaine ei pääse välissä liiaksi laskemaan.Focuksen madallettu alusta ja tunnokas ohjaus on hiottu aivan nappiin teholukemien kanssa. Auto imeytyy kurveihin ja tuntuu pysyvän näpeissä melkein millä tahansa nopeudella.Focus on jopa niin jämäkkä ajettava, että se saa kuljettajan helposti luulemaan itsestään liikoja. Ratin takana vauhti ei juuri tunnu.lisää vielä lisävarusteena saatavilla oleva kierrostentasausjärjestelmä, eli pienemmälle vaihtaessa auto osaa itse nostaa kierroksia, jotta vaihdot eivät töksähdä. Tästä on aitoa hyötyä rata-ajossa, jos kuski ei hallitse oikean jalan tanssittamista yhtä aikaa kaasulla ja jarrulla. Koeajomallissa tätä avustinta ei ollut.Vielä yksi rallitekninen juttu. Kun etuvetoautoon ladataan näin paljon tehoa, tarvitaan jonkinnäköisiä järjestelmiä hillitsemään ohjauksen vetelyä kiihdytyksissä ja estämään aliohjautumista mutkissa.Fordin ratkaisu on eräänlainen sähköinen tasauspyörästön lukko, joka pystyy jakamaan voimaa vaikka pelkästään toiselle etupyörälle. Sivuvääntöä on yhä jonkin verran, mutta se pysyy kohtalaisen hyvin kurissa.Teho ei tule ilmaiseksi. Vaikka ajelisi maltillisesti, kulutus huitelee helposti kymmenen litran hujakoilla. Tuhannen kilometrin testiajolla keskikulutus oli nyt välillä 8,8–11,2 litraa sadalla.lähinnä radalle viritetty auto voi usein olla arkiajossa epämukava, mutta Focus yhdistää mainiosti käytännöllisyyden ja urheilun. Perusajossa Focus käyttäytyy kiltisti eikä ole äkkiväärä. Tehoa löytyy, mutta sitä ei ole pakko käyttää.Ajotilaa ja auton käytöstä voi säätää ratin napista. Normaaliasetus sopii yleiskäyttöön. Sport-tilassa autosta otetaan kaikki irti ja kaasutuntuma herkistyy.Sitten on vielä liukkaan kelin asetus ja lisävarusteena radalle tarkoitettu track-tila, jota ei ­koeajomallissa nyt osannut kaivata.Kytkin- ja vaihdetuntuma on loistava, ja Focusta osaa ajaa äkkinäinenkin. Toki alusta on kovanpuoleinen ja renkaat jylisevät suomalaisella asfaltilla kohtalaisen äänekkäästi. Kompromisseja on tällaisessa autossa kuitenkin tehtävä.Sisältä auto on yhtä tilava kuin perusmallin Focus. Neljä aikuista mahtuu kyytiin aika väljästi ja tavaratila on tässä kokoluokassa riittävä.uusi Focus ST on hyvin onnistunut paketti hupia ja hyötyä. Kilpailijoihin verrattuna siinä ei ole mitään ilmeisiä puutteita paitsi ehkä hinta.Koeajomallin varusteilla ST maksaa 50 000 euroa, kun pitkälti samaa tarjoava ja yhtä hyvin varusteltu Hyundai i30N lähtee kaupasta 41 000 eurolla. Focus on toki tuntumaltaan hiotumpi.Volkkareihin verrattuna Focus asettuu hinnaltaan Golf GTI:n ja R:n välimaastoon. Teho-Fordin saa myös farmarina, mikä on piristävä poikkeus.Vaikka tällaiset tehopöristimet tuntuvat lähinnä nuorempien kuskien makuun suunnitelluilta, niin halpoja ne eivät Suomessa ole. Tehomallit lienevät ainakin uutena enemmänkin toimihenkilöluokan taskuraketteja kuin nuorison vehkeitä.