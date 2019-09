Auto

Pelkosen perhe oli jo ostamassa kevytautoa, sitten kuvaan astui EU – Joonatan, 15: ”Olen erittäin harmistunut”

Klaukkalalaisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mopoautoa Pelkoset eivät halua, ja siihen on selvä syy: turvallisuus.

Klaukkalassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Marraskuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Täytyy nyt seurata mitä tässä tapahtuu ja neuvotella automyyjän kanssa.

Pelkoset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Marko

Olemme miettineet mopokortin ajamista ja mopon hankkimista.

Suomessa