Hybridi-Mondeo on vuoden yllättäjä: väkinäisesti sähköistetty iso farmari onkin ajomukavuudeltaan huippuluokka

nyt maapallo pelastuu. Mondeon mittaristoon syttyy onnitteluteksti joka kerta, kun pysäköin auton. ”Kiitos, kun ajat hybridillä!”.No, eipä kestä!Hybrideistä ja sähköautoista kiinnostuneille alkaa kaupassa olla jo valinnanvaraa. Melkeinpä jokaisella valmistajalla on tarjota ainakin osittain sähköllä kulkevia malleja. Toyotalta saa lähes jokaisen mallin hybridinä.Yli sata vuotta sitten Ford mullisti autoilun massatuottamalla kohtuuhintaisia kärryjä koko kansalle, mutta tähän kisaan menneisyyden suurin autonvalmistaja tuntuu lähtevän takamatkalta. Sen sijaan, että suunniteltaisiin puhtaalta pöydältä uusi auto hybriditekniikan vaatimuksiin, Fordin ratkaisu on työntää tilaa vievä hybridiakusto puoliväkisin hieman jo vanhentuneeseen farmarikoriin.Porrasperäisestä Mondeosta hybridiversio on ollut saatavilla jo jonkin aikaa. Siinäkin akusto haukkaa suuren osan tavaratilasta.sama käsittely on tehty farmarimalliin. Ennakkoluulot hälvenevät nopeasti, sillä hybridi-Mondeo osoittautuu erinomaiseksi autoksi. Se on yksi parhaista hintaluokkansa hybrideistä ja ajomukavuudeltaan isojen farmarien kärkikastia.Tämä sukupolvi Mondeosta tuli myyntiin jo 2014. Korin muotoilu on kuitenkin säilyttänyt arvokkuutensa niin, ettei se ole ajan hammaskalustossa liiemmin jauhaantunut.Apua on ollut myös pienestä kasvojenkohotuksesta. Keulaa on nyt muokattu hivenen ärjymmäksi ja perän ilmettä ryhdistää takavalojen väliin sijoitettu kromilista.Voimaa tuottaa kaksilitrainen bensamoottori yhdessä generaattorin, sähkömoottorin ja 1,4 kilowattitunnin edestä sähköä säilövän akun kanssa. Auto kulkee lyhyitä pätkiä pelkällä sähköllä ja akku ottaa virtaa talteen jarrutuksissa.Kyseessä on siis perinteinen itselataava hybridi. Seinästä ladattavaa töpselimallia ei ainakaan vielä ole saatavilla.Bensakone toimii muistakin hybrideistä tutulla Atkinson-kierrolla, eli venttiilien ajoitusta muuttamalla jokainen bensatippa saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Voimaa ja vääntöä ei kuitenkaan irtoa yhtä paljon kuin vastaavankokoisesta turbomoottorista.Näillä eväillä ison farkun pitäisi päästä noin kuuden litran yhdistettyyn kulutukseen. Koeajolla Mondeo osoittautui välillä tätäkin pihimmäksi.on vakiovarusteena avaimeton, eli käsi vain kahvalle ja ei kun kömmitään sisälle. Sisätiloissa tämän mallisukupolven ikä alkaa jo hieman näkyä. Ohjaamon ilme on vanhahtava ja vähän muovinen. Tuskinpa tällä kovin monelle on aitoa merkitystä.Jo vakiovarustelu on runsas, ja tämän päälle koeajomallissa oli parilla tonnilla lisätavaraa, muun muassa kuolleen kulman varoitusjärjestelmä, sähköinen takaluukku, risteävän liikenteen varoittimet ja lämmitettävä ratti. Talvella näppärä lämmitettävä tuulilasi kuuluu perushintaan.Pieni parannus on, että Fordin navigaattori puhuu vihdoin suomea. Aiemmin se mongersi kadunnimet englannin kautta siansaksaksi. Helsingissä ei siis enää tarvitse ajella Mänörhaimtiillä.Automaattivaihteiston valitsin on Mondeossa yhä perinteinen keppimalli, kun muissa Fordeissa on siirrytty pyöriteltävään sähkörullaan. Vanhassa vara parempi. Sitten vain ajovaihde silmään ja liikkeelle.Parkista Mondeo lipuu äänettömästi eteenpäin pelkällä sähköllä, ja vasta hetken päästä bensamoottori hyrähtää käyntiin. Hybridivoimalinjan toiminta on todella eleetöntä, eikä moottorin käynnistymistä ja sammumista ajossa huomaa juuri mitenkään.mittaristoon saa näkyviin erilaisia tietoja akun varaustilasta ja latautumisesta ajon aikana. Tehokkuusmittarien tuijotteluun jää nopeasti koukkuun. Ajaessa huomasin alati seuraavani, millaisella ajotyylillä akku latautuu parhaiten ja liikennevaloihin tuli rullattua rauhallisemmin kuin yleensä.Tällainen ajon pelillistäminen on hauska idea ja ehkäpä siitä on aitoakin hyötyä: alimmillaan sain keskikulutuksen painumaan pääkaupunkiseudulla 4,8 litraan sadalla. Se on litran vähemmän kuin autolle mitattu wltp-lukema.Tämä siis tankatessa mitattuna. Auton omakin mittari tuntuu kyllä olevan aika hyvin kartalla aidosta kulutuksesta. Ajoin kesän aikana kahdella hybridi-Mondeolla yhteensä tuhatkunta kilometriä ja kahdella muulla tankkauskerralla lukemat olivat 5,9 ja 6,7 litraa satasella.Moottoritieajo nostaa kulutusta selvästi. Hybridi on taloudellisimmillaan kaupungissa, jossa nopeudet ovat pieniä ja akku pääsee latautumaan jarruttaessa ja rullaillessa.on todella pehmeä ja miellyttävä ajettava. Kuskin penkki on nojatuolimaisen mukava ja ajossa on sitä kuulua ison auton tuntua.Kevyeksi tehostettu ohjaus on yllättävän tunnokas ja alusta on ryhdikkään pehmeä. Vauhtitöyssyt eivät täräytä eikä auto niiaa mutkissa.Matkustajillakin tuntui olevan mukavat oltavat. Useampikin kyydissä istunut kuvaili tuntumaa hyvällä tavalla taksimaiseksi.Hybridivoimalinjan huono puoli tulee esille, kun tehoa tarvittaisiin paljon ja nopeasti. Ohitukset onnistuvat kyllä, mutta portaaton automaattivaihteisto on kiihdytyksissä luonnottoman tuntuinen.On kuin kaasupolkimella säädeltäisiin lähinnä moottorin ääntä eikä vauhtia. Tämä on hybrideille tyypillistä. Täyskaasukiihdytys Mondeon laihasti vääntävällä bensamoottorilla kuulostaa siltä, kuin joku yrittäisi soseuttaa jäistä hirvipaistia halpahallin tehosekoittimella.toinen heikkous on tavaratila. Hybridiakusto haukkaa ison farmarin takapaksista yli viidesosan. Kun Mondeo-farkussa tavallisesti on 525 litran vetoinen tavaratila, jää hybridissä lastaustilaa enää 400 litraa.Akut on pakattu kontin lattian alle niin, että pohja nousee tavallista korkeammalle ja viettää vielä takaosastaan alas niin, että kontin perälle pyörivät esineet saattavat tipahtaa maahan takaluukkua avatessa.Esimerkiksi uudessa hybridi-Corollassa akusto ei vie lainkaan tilaa kontista, vaan käytössä on täysi, 600 litran vetoinen tasainen lastaustila. Mondeoonkin mahtuu kyllä neljän ihmisen tavarat viikonlopun mökkireissulle, mutta ison farmarin perusidea menee vähän pilalle, kun tavaratilasta uhrataan näinkin iso osa.hybridi-Mondeo on silti onnistunut, eikä sillä tässä hinta- ja kokoluokassa ole vielä montaa kilpailijaa. Ylemmän keskiluokan farkkukoriin istutettua hybriditekniikkaa on tarjolla lähinnä Volvolla, Mersulla ja BMW:llä, ja näiden mallien lähtöhinnat huitelevat kymmeniä tuhansia euroja Mondeon yläpuolella. Kialla on tarjota ladattava Optima-farkku ja Volkkarin Passat GTE:stä tulee pian uusi malli.Pitkää matkaa ajavalle diesel voi silti olla taloudellisempi ja puhdikkaampi valinta. Mondeon diesel-farkussa ei myöskään joudu tinkimään tavaratilasta.